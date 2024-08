Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género

Luego de escucharla, el magistrado dispuso medidas restrictivas para el ex jefe de Estado. De acuerdo con lo que se consignó, decidió prohibirle la salida del país al exjefe de Estado y además ordenó “medidas de restricción y protección” como, por ejemplo, la que indica que Fernández no puede comunicarse más por teléfono con su ex mujer.

El juez ya le había consultado a Yañez hace un mes si quería hacer una denuncia y la ex primera dama, quien vive en España junto a su pequeño hijo Francisco, le había respondido que no tenía intenciones de viajar a la Argentina a realizar la presentación.

Pero todo parece indicar que en las últimas semanas hubo comunicaciones entre los protagonistas y algo hizo que ella decidiera contactarse con el juzgado y modificar su decisión inicial. Esta cambio resultó vital, ya que el delito de violencia de género es de instancia privada, por lo que requiere del impulso de la persona damnificada para que la Justicia tome intervención.

A la par de la investigación sobre el escándalo de los seguros, el expresidente había quedado envuelto en una nueva polémica por las pruebas de violencia de género que habría arrojado el celular incautado a su histórica secretaria María Cantero. Según versiones periodísticas, en el celular de Cantero habría cuatro fotos de Yáñez, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costillas y la axila.

También habría además un video en el que se vería una persona, posiblemente identificable como el expresidente, en una presunta actitud violenta hacia su pareja.

Este lunes, el abogado penalista Juan Pablo Fioribello, quien representa a la exprimera dama, había afirmado en declaraciones televisivas que Fernández le dijo que "nunca en la vida le pegó a una mujer", al negar hechos de violencia de género contra la madre de su hijo.

"Me dijo: ïTe juro por Dios que en la vida le pegué una mujer. Tuve y tengo mil defectos y muchos errores, como cualquier persona, más o menos por las cosas políticas que viví, pero si de algo estoy seguro es que en mi vida tuve un acto de violencia y de pegarle a una mujer", reseñó Fioribello en declaraciones al canal La Nación+ emitidas este lunes.

El letrado abundó que el ex mandatario insistió: "Nunca en la vida le pegué a una mujer ni le puse la mano encima a Fabiola, te pido por favor que me creas".