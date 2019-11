Solá, que suena fuerte para ser designado ministro de Relaciones Exteriores, afirmó que la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con los acreedores privados será llevada adelante sin ningún tipo de "canje" político con el gobierno de Donald Trump.

Así respondió Solá en una entrevista con radio El Destape al ser consultado sobre la posibilidad de que la gestión Trump pueda exigir que Fernández se sume al Grupo de Lima para cuestionar y pedirle que renuncie a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

"Nosotros no vamos a modificar nuestra visión sobre temas, como por ejemplo el caso de Venezuela, de forma ostensible por el tema de la deuda. Pensamos que hay mucha gente que está cambiando. No se puede estar permanentemente en una actitud que no produce resultados", dijo.

De esa manera Solá cuestionó al Grupo de Lima y su plan de medidas y exigencias para con Maduro que hasta el momento no ha logrado ningún tipo de avances en materia de política interna en el país caribeño. "Hay declaraciones del canciller chileno (Teodoro Ribera), que reflexionó, que critica a Venezuela y al final dice que en Venezuela tiene que haber elecciones de forma concertada y negociada, con todo el control internacional que sea necesario, pero sin proscribir a nadie", dijo.

Para Solá, la región está atravesando una severa crisis que puede observarse en la "drástica caída" en la cantidad de patentes que produce la ciencia, como así también en que el Producto Bruto baja mientras aumentó fuertemente la pobreza.

El diputado nacional se encuentra en México junto a Fernández y los economistas Matías Kulfas y Cecilia Todesca Bocco como parte del primer viaje internacional del gobierno electo.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo por teléfono a Alberto Fernández que quiere relanzar la relación desde el punto de vista comercial. Y aquí estamos", sostuvo Solá horas antes del encuentro formal. Entre los temas económicos a hablar, el diputado señaló: "La balanza deficitaria para la Argentina desde hace mucho tiempo. Hay que definir la cuota de automóviles con México y potenciar sectores que tienen poca incidencia". La Argentina también buscará exportarle poroto negro que se produce en el NOA y hoy no llega a México.