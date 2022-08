Así lo afirmó en la localidad chaqueña de Villa Angela, donde entregó viviendas, y recorrió obras de pavimentación y una cooperativa lechera, junto al gobernador Jorge Capitanich y los ministros Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi.

El presidente Alberto Fernández entregó 100 viviendas en Villa Ángela, Chaco

"Entregar casas es darle el derecho, a quien no tienen, de tener el techo propio. Entregamos 55.000 casas. Hay 120 mil obras de viviendas en todo el país. No quiero que me agradezcan es un derecho. Para resolver el problema habitacional tiene que estar presente el Estado. Donde hay una necesidad hay un derecho", expresó el gobernador, Jorge Capitanich.

Por su parte, el gobernador Capitanich afirmó que "hoy es un día para que demos gracias por ese impulso de Néstor Kirchner, Cristina y Alberto que garantizaron una reivindicación histórica para nuestro Norte. Gracias presidente".

En otro pasaje de su discurso, Fernández afirmó que el Gobierno nacional dejó "todas las paritarias abiertas para que los salarios le ganen a la inflación" y remarcó que se están haciendo todos los "esfuerzos para aportar a resolver el problema inflacionario".

"Conozco el problema, no me desentiendo. Argentina está creciendo y debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea equitativo", aseguró el mandatario.

La primera visita que realizó Alberto Fernández al Chaco luego de su asunción como presidente fue el 8 de enero de 2020, cuando participó de una entrega de viviendas en La Leonesa. El 29 abril del mismo año, llegó nuevamente a la provincia para encabezar junto al gobernador la habilitación de un tramo del acueducto de El Impenetrable.

Posteriormente realizó dos visitas más a la provincia durante el 2021: el 20 de julio participó de la inauguración del tramo final de la Ruta 7 y el 2 de septiembre encabezó el acto por el Día de la Industria.