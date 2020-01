En un pequeño acto, el Presidente manifestó que buscará que "todos tengan el mismo derecho de gozar de agua potable, criar a los hijos y una casa decente”.

ADEMÁS:

Por otro lado, afirmó: “Hemos llegado para ser la voz de los que no tienen voz, para darles derechos a los que no tienen”. Las frases de Alberto Fernández se enmarcaron en un acto e el Chaco en el que entregó 25 viviendas.

En el nuevo Gabinete que tomó posesión el 10 de diciembre existe un ministerio pensado para coordinar políticas de vivienda y hábitat. Todavía no se conocieron sus futuras medidas, pero el ente está a cargo de María Eugenia Bielsa