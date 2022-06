Al encabezar el lanzamiento del Foro Mundial de Derechos Humanos en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, Fernández dijo que son millones los argentinos que no están "dispuestos a dar un paso atrás" en materia de derechos humanos y afirmó que "el negacionismo hace rediscutir cosas que no deberían ser objeto de discusión".

El presidente lanzó el III Foro Mundial de Derechos Humanos que será en mayo de 2023, CABA

Asimismo, el jefe de Estado destacó el rol de las organizaciones sociales, que "han trabajado denodadamente para que la Argentina no explote".

"Le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores vulnerables llevando solidaridad y compromiso donde no existía", señaló. Y añadió: "Quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías, que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar".

"Las organizaciones sociales trabajaron para que la Argentina no explote, pero eso no pasó porque estuvieron al lado de los más necesitados. No saben todo lo que hicieron por los derechos humanos", sostuvo el jefe de Estado.

"No cedamos. Sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y estemos muy unidos", exhortó el Presidente.

El Foro Mundial de Derechos Humanos se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

El evento se realizó con la participación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la directora del CIPDH-Unesco, Fernanda Gil Lozano, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.