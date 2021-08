"Algunos miserables dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo", aseveró el Jefe de Estado. Y agregó: "Yo no soy ni me hago, todo el fin de semana leí todo lo que escribieron los hipócritas".

Fernández volvió a hablar públicamente por la polémica que se generó a raíz del festejo del cumpleaños de la primera dama en Olivos el año pasado al poner en marcha este lunes el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en La Matanza, donde se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico.

"Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran", subrayó ante el aplausos de los presentes, que lo vitorearon con el cántico "Alberto querido, el pueblo está contigo".

En sintonía, Fernández destacó: "nunca ustedes me van a escuchar tener que pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo", remató en referencia a lo realizado por la gestión presidencial de Macri.

En ese sentido, enfatizó: "Quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos".

El acto se realizó en el moderno edificio ubicado en la localidad de González Catán con la participación del ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk.

Por su parte, Kicillof, durante su discurso criticó al ex mandatario Mauricio Macri, cuando se planteaba "qué es esto de tantas universidades", tras sostener que durante el gobierno anterior "cuando pudieron cerraron escuelas", y afirmar que "nos dejaron sin el par y sin la torta".

El CUDI, construido por la Municipalidad de La Matanza, será el lugar donde se cursarán carreras dictadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui), la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz) y la Universidad Nacional de Hurlingham (UNaHur).

El objetivo de este centro es la formación de profesionales y la investigación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que contará con tres áreas principales de trabajo en tecnología, biotecnología y salud.