Fernández: "No podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía"

"El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina", enfatizó Fernández.

Lo dijo en el programa "Conversando con Correa", que conduce el ex presidente ecuatoriano para Rusia Today, durante la cual el mandatario electo insistió, no obstante, en que la Argentina al final siempre pagó sus deudas.

Fernández, quien brindó esta entrevista el martes antes de regresar de México, volvió a quejarse del rol desempeñado por el FMI en la relación con la Argentina. "El Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri 57.000 millones de dólares, que representa el 60% de lo que tiene prestado al mundo", recordó. Consideró que el FMI adoptó esa decisión "para que Macri pudiera sostenerse" en el Gobierno.

Fernández ironizó que la "campaña política más cara de la historia de la humanidad fue la de Macri. A los argentinos nos costó 57.000 millones de dólares". El presidente electo ratificó su postura de que "el estado en el que estamos es culpa de Macri y del FMI".

El presidente electo consideró que Macri "dejará 5 millones de nuevos pobres, el 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza".

El líder del Frente de Todos, que asumirá el 10 de diciembre próximo, dijo que heredará "problemas que jamás se nos ocurrió que podríamos tener".

El futuro presidente viene sosteniendo que en 2015 los compromisos de deuda representaban el 38% del Producto Bruto, mientras que en 2019 ya equivalen al 95%, que cayó fuerte tras las devaluaciones.