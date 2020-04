"No me vengan con esas cosas, después nos llaman populistas a nosotros", dijo Fernández esta mañana en declaraciones a radio Mitre, en las que fue consultado sobre el reclamo de un sector de la población para que los dirigentes políticos se bajen los sueldos y los donen a las iniciativas para combatir la pandemia.

En ese marco, el mandatario sostuvo que "cada uno tiene derecho a donar su sueldo", pero aclaró que tiene "un gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, cuentas en el exterior, no tienen bienes ni empresas y realmente viven de su sueldo".

En el mismo sentido, Fernández remarcó: "No tengo nadie que está robando plata, es ñoqui o que recibe sobres por izquierda".

"Son funcionarios que los llamo a las 7 de la mañana y a las 12 de la noche y siguen atendiendo. Que un día como hoy los cito en Olivos y vienen. La verdad es que esos funcionarios no están robando la plata", destacó el Presidente.

Remarcó además: "Hay un Presidente que está desde las 7 hasta las 2, 3 de la mañana atendiendo lo que pasa en cada lugar de país, incluso con cuestiones personales de gente que me escribe sus necesidades".

"Me parece un acto muy demagógico. No tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones. Además los sueldos del Estado no son importantes hoy. No quiero enredarme en esa discusión", sostuvo el mandatario.

Finalmente, dijo que su gobierno ha "terminado con los fondos secretos. Se anuncia hoy o mañana. La Agencia Federal de Investigaciones (AFI) tiene destinados hoy sus fondos al coronavirus, y no a enriquecer a un funcionario".