Un día después de haber sido imputado, al igual que al resto de los comensales, por el fiscal federal Ramiro González en la causa que se abrió al respecto y que recayó en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello.

Alberto-Olivos-02.jpg El presidente Alberto Fernández dijo que para él lo de Olivos "es un tema superado". Archivo.

"No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez ni busqué un abogado lobista. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio 10, en el marco de una transmisión desde la cúpula del CCK, a propósito del 101 aniversario de la primera transmisión radial en la Argentina.

"Me presenté espontáneamente frente a la Justicia y les dije cómo debería ser resuelto el caso, dándoles la alternativa de pagar mi daño. Estoy satisfecho por haber accionado como lo hice", añadió en referencia a su propuesta de donar el 50% de su sueldo como presidente durante cuatro meses al Instituto Malbrán, principal centro estatal investigativo del coronavirus.

Acerca del magistrado de la causa, opinó que "es un buen juez" y entendió que "doctrinariamente el tema es muy claro, por la naturaleza del hecho" que no llegó a configurar delito porque "no hubo contagio".

"Quiero que los argentinos sepan que me dolió, me preocupó. Cometí un error, un desliz, un descuido, producto de la vorágine" de esos tiempos, en plena pandemia, donde se hacían múltiples reuniones en la residencia presidencial de Olivos, y "evidentemente ese tema se me pasó", admitió Fernández.

"Es la última vez que hablo, me hice cargo y no le eché la culpa a nadie, para mí es un tema superado", concluyó el primer mandatario.