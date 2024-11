Ficha Limpia: acusaciones cruzadas entre los bloques por la caída de la sesión

La intención del oficialismo y de los bloques dialoguistas es volver a convocar a la sesión para la próxima semana, según adelantaron los diputados del PRO Silvia Lospennato y de La Libertad Avanza (LLA) Nicolás Mayoraz.

La sesión había sido impulsada por el PRO, LLA y la UCR, y reunió 128 legisladores, con lo cual estuvo a un diputado de alcanzar el piso para habilitar el debate. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, levantó la sesión al verificar que no se habían reunido los 129 diputados y luego de rechazar un pedido de prórroga formulado por la legisladora del PRO Silvana Guidici.

Menem planteó que "siempre cumplirá" el reglamento que establece que desde la hora de convocatoria hay una media hora de prórroga para que se conforme el quórum.

Asistieron a la sesión legisladores de LLA, PRO, UCR, Encuentro Federal (EF), Democracia para Siempre y uno del bloque de Santa Cruz.

De los bloques que habían convocado faltaron los diputados del PRO Aníbal Tortoriello, José Núñez y Alejandro Finocchiario, y de LLA Marcela Pagano y Carlos García.

Por Democracia Federal concurrieron 11 de sus 12 miembros, ya que faltó Manuel Aguirre, y desde Encuentro Federal no concurrieron Natalia de la Sota, Florencio Randazzo, Alejandra Torres y Esteban Paulón, quien ingresó justo cuando Menem levantaba la sesión, como así tampoco Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

No asistieron los diputados de Unión por la Patria (UxP), la izquierda, Innovación Federal y el bloque Independencia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DiputadosAR/status/1859268491049660921&partner=&hide_thread=false | SESIÓN ESPECIAL



No alcanzado el quórum, tienen lugar expresiones en minoría.

Seguí la transmisión en vivo:

https://t.co/oedwUVlLe4 #LibertadYDemocracia pic.twitter.com/HKSfzsChFK — Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 20, 2024

Si bien los impulsores de la sesión tuvieron dificultades para conformar el quórum, la realidad es que aún no tenían los votos para aprobar el proyecto y debían encarar negociaciones con los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, motivo por el cual impulsaron una sesión en minoría. El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara Baja y 37 en el Senado, y las especulaciones apuntan a que, si hubiera ley, la ex presidenta Cristina Kirchner no podría ser candidata en 2025.

Actualmente solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia.

En el primer tramo de la sesión en minoría, el presidente del bloque, Cristián Ritondo, pidió rendirle homenaje "a un compañero de nuestro bloque fallecido recientemente", en referencia a Héctor "Tito" Stefani, un diputado que, más allá de su larga enfermedad, "siempre trató de estar presente en cualquier sesión cumpliendo con lo que a él le apasionaba que era la política y representar a su provincia".

Al abrir el debate en minoría, Lospennato manifestó su "tristeza" por no haber llegado al quórum y dijo que "después se preguntan por qué el Congreso tiene mala imagen; siempre rankeamos abajo en la confianza pública… Tienen que mirar alrededor, vean este recinto semivacío y ahí tienen las respuestas", advirtió. Consideró que los diputados que dejan el "recinto semivacío avalan que los corruptos sean candidatos" y dijo que probablemente "el año que viene tengamos uno o más condenados por corrupción sentados en estas bancas para tener fueros".

Desde LLA, Mayoraz defendió el proyecto de Ficha Limpia al señalar que viene a "reglamentar el texto de la Constitución, viene a darle letra efectiva al artículo 16 que habla de la idoneidad necesaria para los cargos públicos".

"No se trata nada más que de cumplir con los estándares mínimos para que quienes representan al pueblo argentino tengan ciertos requisitos", agregó.

El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Lorero señaló que esa bancada "trajo la absoluta totalidad de sus diputados y sin embargo quienes muchas veces nos señalaron con los dedos hoy muestran notables ausencias que imposibilitan que esto se haya aprobado".

"Salvo excusas bien fundadas al PRO le faltaron 3 diputados y a LLA le faltaron 2 diputados, quiero felicitar la coherencia de dos diputadas nacionales del peronismo de Córdoba que posibilitaron que se destruya la sesión siendo coherentes con lo que el peronismo viene haciendo de 10 años a esta parte, que es no aprobar ficha limpia en Córdoba", apuntó.

Mientras que De Loredo se refirió así a la ausencia de las diputadas de Encuentro Federal Natalia De la Sota y Alejandra Torres.

En tanto, el diputado de Encuentro Federal Ricardo López Muphy señaló que "hace mucho que convivimos y soportamos que sinvergüenzas se sienten en los mismos recintos que nos sentamos nosotros", por lo que, dijo, "llegó el momento de terminar con eso y es por eso que lamento que hoy no hayamos podido discutir ese proyecto".

La iniciativa de ambos bloques, que reúne 17 proyectos, establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

El pedido de una limitación para ser candidatos a aquellas personas con sentencia de segunda instancia empezó a discutirse en 2017, cuando la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces legislador y ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio de Vido.

A partir de ahí hubo varios intentos para avanzar en el proyecto de Ficha Limpia, pero recién ahora parece haber vocación para intentar aprobar esa iniciativa en el Congreso.