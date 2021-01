Formosa: Cacique Wichí denuncia que quisieron matarlo 

La denuncia fue hecha al comienzo de una entrevista telefónica del periodista Yayo Hormilougue (La Quinta Pata) que estaba pautada con anterioridad al presunto intento de homicidio y que ese medio reprodujo en los últimos días.

Al recibir la comunicación del medio, el cacique formoseño aseguró: "...Me mandaron a uno para que me mate...para que me meta una puñalada", y precisó que ese presunto intento de asesinato se había producido dos horas antes del llamado, debido a las denuncias y reclamos que el referente de la comunidad Wichi estaba comenzando a realizar públicamente.

Siempre según el relato de Méndez, el intento de apuñalarlo se habría producido "por esta movida (las denuncias contra el Gobierno)".

Ante la consulta sobre si sabía la identidad del atacante, el cacique aseguró "Sí. La policía de la provincia (de Formosa) lo llevaron a detención...". Y aclaró que él debía hacer la denuncia, pero que no podía llegar a la comisaría porque está amenazado por contar los problemas que padecen los wichís.

El presunto intento de homicidio

"Esta mañana, a las 10:30 -explicó-, y porque nosotros estamos clausurando el acceso de la entrada de la comunidad, un muchacho ha intentado abrir así forzadamente, y yo me fui. Como yo soy el Cacique y quería hablar, le dije al muchacho, 'eso no se hace', y entonces sacó un cuchillo y quería apuñalarme. Le digo por qué hace eso, absolutamente me quieren matar, pero menos mal que no es el arma (de fuego), es arma blanca, si tuviese arma (de fuego) me podría dar un tiro…", narró Francisco Méndez y aseguró que "al muchacho (que lo amenazó con un cuchillo) lo mandaron al frente".

El sufrimiento continuo de los Wichi

La Comunidad Wichi sufre todo tipo de privaciones desde hace décadas en la provincia de Formosa, donde Gildo Insfrán gobierna desde hace 25 años, durante los cuales los aborígenes argentinos de esa provincia no lograron el acceso al agua potable, ni a educación de calidad, ni al trabajo digno. Y para colmo de males de ese grupo de argentinos, durante la pandemia de coronavirus, las autoridades formoseñas no les brindan la asistencia mínima necesaria.

En este sentido, durante la entrevista con La Quinta Pata, Méndez aseguró que los Wichis que son aislados por presuntos casos positivos de coronavirus "están sufriendo y las autoridades locales y las autoridades provinciales, (están) diciendo que es todo lo contrario a lo que estamos reclamando, pero no (la) estamos pasando muy bien, yo hablo...de.... lo que es la realidad, lo que pasa a nuestros hermanos. Los han llevado aislados a niños, a ancianos, y no le (brindan en) ningún momento buena atención; falta de agua, falta de comida, falta de higiene, y eso es (para) todos los que están adentro (que fueron) testimoniados y (con) los videos que aparecen armando por los familiares…", aseguró.

Sin asistencia médica frente al coronavirus

¿Es correcto que les hacen el hisopado, según versiones que tengo, y al poco tiempo, 2, 3 ó 4 horas sin brindarles los resultados si dan positivo o no los llevan a cualquier hora, incluso la madrugada o las dos de la mañana los llevan sin darles tiempo siquiera para vestirse?, preguntó el medio.

"Sí, es verdad -contestó el cacique Wichi-, porque… le hizo el hisopado pero no avisa el resultado, entonces qué pasa, que las autoridades provinciales andan a la noche, a las 12 de la noche a las 3 de la madrugada,(con) mal tiempo, llueve, pero igual la sacan a la persona que dicen que salió resultado dio positivo, y no solo a esa persona sino a toda familia, a toda familia…", explicó Méndez.

Francisco Méndez también denunció que las comunidades Wichi no tienen asistencia médica y que padecen todo tipo de privaciones. "Nosotros acá no tenemos sala de primeros auxilios, no tenemos la red de agua potable, no tenemos atención médica. Sólo hay personal de salud, por ejemplo nosotros le decimos agente sanitaria, pero la agente sanitaria no tiene ningún preparativo de capacidad de poder ayudar en este tema que nosotros estamos hablando, en este tema de pandemia", aseguró el líder aborigen.

Sin acceso al trabajo

El cacique Wichi también denunció la imposibilidad de salir a trabajar y, con ello, acceder a recursos propios para comprar alimentos y medicinas: "más que nada te digo que estamos sufriendo porque nadie pudo hacer nada, por el temor que lo que está sucediendo… se persigue… y si se persigue, no se puede ir a hacer una changa..., y ahora, ayer, ya están cerrando los accesos (y) salidas de las comunidades", explicó. También denunció al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, quien, según el líder aborigen, es el responsable de las limitaciones que padece la comunidad.

Sin diálogo con el Gobierno de Insfrán

"¿Ustedes no han tenido diálogo con el ministro González hasta este momento...?, consultó La Quinta Pata. "En ningún momento (lo) hemos podido tener... González no tiene diálogo en las comunidades....nunca se reúne (con) las comunidades para tratar algunas cosas que él puede respondernos..", respondió Méndez.

Los Wichi tampoco tienen respuesta del intendente de Ingeniero Juárez, Rafal Nacif: "él dijo que nada tiene que ver porque se maneja de la provincia…", aseguró Méndez.