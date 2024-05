Fracasó la negociación con la Policía de Misiones: "Se viene algo muy grave"

El gobierno provincial y los policías que están acuartelados iniciaron conversaciones el último domingo, pero no llegaron a un acuerdo y el conflicto podría profundizarse en las próximas horas.

“La propuesta que nos ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada ni hubo acuerdo. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”, se quejó Amarilla en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, enfatizó: "Acá se viene algo muy grave, todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer, ni siquiera se asemeja a lo que necesita un policía para pasar la línea de pobreza”.

“A esta gente se le va a incendiar la provincia, no han resuelto nada con ningún sector. Nos quisieron apretar para que firmemos hoy, para que impacte a fin de mes. Pero nosotros queremos que esté cubierta la canasta básica para los policías", subrayó el representante de los efectivos.

El conflicto tiene epicentro en el Comando Radioeléctrico de Posadas, pero alcanza también a la Infantería y a personal de salud, ya que se sumaron a la protesta con algunas ambulancias. El temor de la provincia es que la situación derive en una huelga policial, lo que eleva la preocupación entre la ciudadanía.

“Estamos al borde de una huelga policial en la provincia. Nosotros no somos piqueteros, somos profesionales que nos preparamos para hacer el trabajo policial y penitenciario. Pero con estos sueldos de hambre, es imposible trabajar", dijo Amarilla.

Y completó: "Ya estamos jugados. La gente va agarrando más bronca y vamos a tener más acompañamiento. Acá tenemos más de 15.000 personas".

Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, decidió enviar un contingente de 200 gendarmes a la provincia.

Además, dispuso la creación de un Comité de Crisis ,encabezado por la propia Bullrich, y por el gobernador Passalacqua para tratar de contener la situación en la capital provincial, donde también los docentes se expresaron en las calles.

A través de la Resolución 390/2024,la cartera de Seguridad resolvió conformar el Comité que estará integrado además por representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal.

misionespolicias.webp La protesta se realiza en el Comando Radioeléctrico ubicado en Posadas.

Las fuerzas federales llegaron al lugar ayer por la mañana, cerca de las 9:20, generando un escenario de máxima tensión que se tradujo en empujones en una de las esquinas lindantes, aunque el encontronazo se desactivó a los pocos minutos y la situación no pasó a mayores.

Cabe recordar que la protesta de la Policía y el Servicio Penitenciario provincial sobre una de las principales avenidas de la capital misionera arrancó en la madrugada del viernes. Lo uniformados, que ya venían haciendo diferentes pedidos con anterioridad frente a la Jefatura de Policía (sobre calle Félix de Azara), decidieron entonces trasladarse frente al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Uno y cortar la avenida Uruguay con el fin de reclamar una actualización de los salarios.