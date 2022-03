Cafiero apuntó en particular al periodista Jorge Lanata, a quien catalogó de "sommelier del inglés" y lo tildó de "dickhead".

"I think Lanata is a dickhead", expresó Cafiero en diálogo radial con María O`Donell por Urbana Play causando la sorpresa de la periodista, quien hasta ese momento traducía en simultáneo las palabras del funcionario.

Si bien la traducción literal de "dickhead" hace referencia al glande (la cabeza del pene) y es considerado un insulto, el término es usado coloquialmente para decir "estúpido".

En su descargo, Cafiero señaló: "Yo tenía un discurso que estaba en español y cuándo llegué ahí no había traducción simultánea, entonces lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde y de alguna manera, mostrarse también como parte de lo que es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes quebraron el país".

"Estamos en un país donde si hablar inglés es un mérito, muestra que estamos en el horno. Fue una vergüenza", había dicho Lanata en su programa de radio Mitre.

Dickhead-Cafiero.mp4

En su descargo por las críticas recibidas, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto expresó: "Lanata said stupid things about me and I donït care. I think Lanata is a dickhead", que traducido al español quiere decir: "Lanata dijo cosas muy estúpidas sobre mí, pero no me importa. Creo que es un idiota".

Minutos más tarde del insulto que recibió por parte del ministro, Lanata respondió a la ofensa en su programa de radio: "Me enteré de que Cafiero estuvo hablando de mí. Me sorprendió, me causa gracia. El desubicado es él".

"Mientras estabas en la librería, hubieras leído libros en inglés y escuchado pronunciación...Y si no, hubieras dicho que no cuando te ofrecieron el puesto, porque si a mí me ofrecen asumir en la Comisión de Energía Atómica, diría que no porque no entiendo un carajo; uno tiene que reconocer su limitación", continuó el periodista.

Cafiero-Dubai.mp4 El discurso en inglés de Santiago Cafiero que se viralizó en redes sociales.

"No te hago buylling, Cafierito. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales y encima no pronunciás bien inglés. Hacé un curso, andá a Icana, no sé qué decirte, pero no podés estar en el lugar que estás porque no estás a la altura de las circunstancias, es una vergüenza", sentenció el comunicador.