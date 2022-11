"No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Te lo aviso así, directamente: conmigo no se jode", le espetó la titular de Pro al funcionario porteño en la presentación del libro de Mauricio Macri "Para qué".

Según trascendió, el malestar de Bullrich con uno de los hombres fuertes de Larreta, su competidor directo en la carrera presidencial de la coalición, está relacionado con las constantes críticas que realizó en los medios de comunicación.

bullrich te rompo la cara.mp4 Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel: "La próxima te rompo la cara"

El cruce se produjo la semana pasada, cuando el expresidente lanzó su publicación editorial. Tras el encare de Bullrich, Miguel intentó apaciguar los ánimos con un abrazo y una palabras al oído, pero claramente no lo logró.

Pero esta no es la única brecha que se abrió en Juntos Por el Cambio durante la presentación del libro de su principal referente. Varios dirigentes que integran el espacio interpretaron el evento como un intento del expresidente de "marcarles la cancha" antes de la campaña electoral.

Además, se supo que el diálogo entre Larreta y Bullrich está cortado, solo se encuentran en reuniones partidarias o eventos sociales y con este último suceso, arde la interna de los aspirantes del espacio a convertirse en candidatos presidenciales el año que viene.