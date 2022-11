Gerardo Morales: el país es liderazgo, gestión y planes a mediano y largo plazo

Morales, que integró el panel "Hacia una política de desarrollo de federal: valorizar los activos productivos regionales", expresó durante su disertación:

- "La experiencia del Norte Grande es realmente muy buena, si el país pudiera funcionar así, como funciona el Norte Grande, creo que estaríamos mucho mejor. Es un ámbito de trabajo donde aún estando en minoría partidaria me siento muy bien: Rompe la grieta y promueve el diálogo".

- "Hemos elaborado un Plan de inversiones productivas de 30 mil millones de dólares que da cuenta de que no vamos a ser las Pymes de Pilar, pero nos vamos a acercar".

- "Realmente creo que es un paso sobre lo que hay que resolver en el país, porque siempre terminamos enredados en la macro y en las 10 manzanas de la City y dejamos de ver a las provincias que tienen grandes proyectos. Tenemos un país que tiene un potencial tremendo. Las 24 provincias tenemos grandes proyectos".

- "Venís acá y te abruma la mala onda, no podemos enrollarnos siempre en esto, en un mundo que demanda alimentos, energía, economía del conocimiento y biotecnología".

- “Obviamente hay que ordenar la macro, hay que tener orden fiscal, la independencia del Banco Central es prioritaria. Pero mirando hacia atrás, ante cada crisis, siempre se atacó la macro y se dejó de lado el desarrollo del perfil productivo del país".

- "Hay otro país en el interior, con otra dinámica, otra energía. Además, resolver los problemas del Norte Grande no es resolver un problema del norte, sino del país, de un país que tiene una potencia tremenda, y requiere un desarrollo armónico".

- “A fin de año vamos a tener el máster plan de inversiones en logística, en el norte pagamos el 60 % más en logística que en el área núcleo. Hay que resolver ese problema y, obviamente, hay que sacarle el pie de encima al área núcleo, que produzca y dejar que esa potencia llegué a todo el país".

- "Los economistas, que han fracasado mucho, son bastante biri biri, nuestros y ajenos, ven la macro y no la micro, no ven por ejemplo el decreto 814, que lo ven como un costo fiscal. Entonces póngase de acuerdo cuando quieren bajar impuestos, porque hablan de bajar impuestos, pero cuando hay un régimen de promoción para la inversión o las exportaciones como el 814, decreto que da justicia y permite recuperar la potencia productiva de la Argentina te dicen: 'No, cuesta tanto. Vayan al psicólogo'".

- "Miremos lo que le pasa al mundo, a Europa, miremos el tema de la minería, lo que pasa en San Juan, en Jujuy. Chile exportó 63 mil millones de dólares el año pasado y nosotros 3 mil millones. Esa cifra es una vergüenza, pero también habla del potencial de la República Argentina".

- "La República Argentina tiene que exportar en minerales 20 mil millones de dólares, y en energía, en vez de tener déficit, deberíamos tener una exportación de 15 mil a 20 mil millones de dólares. Ahí vamos a llenar de dólares el Banco Central".

- "Con Horacio Rodríguez Larreta nos hemos comprometido y vamos a presentar un proyecto sobre el tema de las multas laborales, que es un tema a resolver”

- “Otro de los temas es los planes sociales. El asistencialismo no resuelve estructuralmente la pobreza, es ayuda. La política que resuelve la pobreza es la generación de empleo, los planes no resuelven.

- “Hay que terminar con la joda que ha roto la cultura del trabajo y del esfuerzo en la República Argentina”

- “Lo que necesita el país es liderazgo, capacidad de gestión y planes a mediano y largo plazo”

Participaron del panel junto al gobernador de Jujuy, Sergio Uñac, gobernador de la provincia de San Juan, y Arabela Carreras, gobernadora de la provincia de Río Negro. La moderadora fue Paula Bibini, presidenta de la Unión Industrial de Salta y miembro del Comité Ejecutivo de la UIA.