Gerardo Morales: una gran mayoría de los dirigentes sociales son delincuentes

“En Jujuy, dónde recuperamos la paz y le devolvimos ciudadanía a los jujeños. Tuvimos que meter presos a los corruptos. Parar esos acampes que se hacen ellos a ellos mismos, porque hay muchas organizaciones sociales que son ejemplares, pero hay una gran mayoría de los dirigentes de esas organizaciones sociales que son unos delincuentes, que son los que de noche le toman asistencia a las mujeres que van con las criaturas para que vayan las marchas”, afirmó el presidente de la UCR.

"Veía imágenes de como jugaban chiquitos en medio de las carpas, los obligan a estar en el frío, porque sino les quitan el plan. Esa es la peor extorsión y el peor de los delitos. Hay que recuperar el orden democrático, hay que garantizarle derechos a todos, garantizar el derecho a la protesta, pero también al que quiere a trabajar, al que quiere ir a la escuela", expresó Morales.

En otro tramo de su discurso agregó: “En Jujuy estoy en mi segundo mandato y estamos transformando la provincia. Para quienes en la década del '90 decían que había provincias inviables, les tenemos que demostrar que hay un interior profundo que es viable, que tiene hombres y mujeres de pie que trabajamos, que tenemos sueños, desafíos y que tenemos provincias en las que podemos generar proyectos para que nuestro pueblo se arraigue, se quede y construyamos un país, porque las provincias son las que construyen la República Argentina”.

"El problema político es el más grave"

Sobre la situación política. Gerardo Morales sostuvo que "el problema más grave además del económico es el político, porque no hay liderazgo. Necesitamos presidentes que sean líderes, que tomen compromisos y agarren las riendas de la República Argentina. Eso necesita el país", destacó.

"En un contexto difícil nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que pasa en el Frente de Todos, que ha llegado como un rejunte. Cristina Kirchner lo puso a Alberto Fernández como presidente y ahora no lo quiere y lo quiere sacar. Y es así que no se ocupan de los problemas de la gente que no tiene un peso. Han generado una inflación que no pueden controlar y siguen aplicando recetas que no han servido en la República Argentina", concluyó el mandatario jujeño y potencial candidato a la Presidencia de la Nación en 2023.