Girard pidió que YPF informe las razones de no instalar la planta de GNL en Bahía Blanca

"Lo primero que falta acá es una explicación clara de cómo esta decisión va a beneficiar a la compañía y de fondo, otra definición sobre por qué es lo mejor para Argentina que la planta no se localice en Bahía Blanca", aseguró Girard, que presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante los años 2014 y 2015.

Girard sugirió que el reclamo de fundar y ampliar con información técnica detallada la decisión de la relocalización de la planta debería estar acompañado por la CNV y la Comisión de Bolsa y Valores en Nueva York (SEC) “para proteger los derechos de los inversores minoritarios de la empresa".

“Me parece que falta información al mercado y a la sociedad de cómo se llegó a esta conclusión técnicamente y cuál es la proyección a futuro, cuáles son los intereses de YPF, qué objetivo va a cumplir con esta inversión”, señaló.

Milei también tiene que dar explicaciones

En el mismo sentido, indicó que el presidente Javier Milei “tiene que explicar por qué enmarcar esto en el RIGI y cómo eso va a ser beneficioso para el desarrollo industrial argentino, que era nuestro proyecto de recuperación de YPF, para recuperar la soberanía energética, revertir el déficit energético y eventualmente convertirnos en exportadores para generar un flujo de divisas”.

Por otra parte, destacó que "lo que aparece sobre la mesa acá es que hay un aprovechamiento político del Presidente de tratar de pegarle al gobernador Kicillof, simplemente para generar un aumento de su imagen en un momento muy difícil para el gobierno; si no hay pan que haya circo".

Por último, consideró como "grave" que tanto Milei como su vocero, Manuel Adorni, hayan reconocido que la decisión de YPF estuvo motivada por razones de prejuicio ideológicos y políticos. Milei señaló que la empresa "tomó una decisión porque el gobernador de la Provincia de Buenos Aires es socialista o comunista", mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la no llegada de la planta de GNL a Bahía Blanca se debe a que "Kicillof no firmó el Pacto de Mayo y no adhirió al RIGI".