Grabois: "Batakis me parece un fenómeno, pero hasta que no use la birome..."

"Querida Silvina Batakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!", señaló Grabois en su cuenta de Twitter.

Al ser consultado por su particular mensaje en redes, el referente del Frente Patria Grande expresó que "no entiendo de dónde salió esa costumbre de andar felicitando gente designada cuando todavía no tuvo tiempo de hacer nada", y que según su entender "es una mala costumbre en política porque es la costumbre del 'carguismo'".

En declaraciones a Radio 10, aclaró que "ojo, Batakis me parece un fenómeno, pero hasta que como dice Cristina, no use la birome..."

"Nosotros tenemos una situación en el país, y en el sector que yo dediqué mi vida a tratar de hacer algo, que es catastrófica". "Los laburantes informalizados, desde el cartonero hasta el pibe que hace delivery o la doña que tiene un kiosquito, todo ese sector perdió poder adquisitivo como loco, la está pasando recontra mal", afirmó.

"De los trabajadores asalariados registrados y del sector privado y público -añadió- hay una cantidad gigante que no llega a la línea de pobreza, y los jubilados están para atrás... entonces ahora es el salario básico y universal para los informales, suma fija para el sector público y privado, y aumento de las jubilaciones".

"Ese verso de que no hay plata, que se lo cuenten a otro porque en la Argentina sobran dólares, pero están escondiditos; en la Argentina las grandes empresas tuvieron ganancias extraordinarias, pero no se aprueban los regímenes tributarios para recuperar eso y en la Argentina hay evasión y contrabando a cuatro manos", puntualizó.

Grabois advirtió que "no puede ser el quilombo que vamos a tener en el segundo semestre porque entre (Matías) Kulfas y algún salame del Banco Central despilfarraron los dólares, sin que Guzmán lo frene".

En ese sentido dijo que "se regalaron dólares baratos a un par de vivos" y que eso "no lo tienen que pagar los laburantes y nosotros estamos dispuestos a luchar con la espada, la pluma y la palabra, como decía la canción".

"El que no puede obtener los resultados, porque como decía (Raúl) Alfonsín porque no quiere, no sabe o puede, se tiene que tomar el palenque (sic). No como Guzmán, a la nochecita y sin hacerse cargo de nada", enfatizó de cara a las medidas que él entiende que se deben encarar.

"A mí me jode que le piden autocrítica todo el tiempo a Cristina (Fernández) pero los demás no hacen ninguna autocrítica", dijo en referencia directa a la carta de renuncia de Guzmán. Aclaró enseguida que "Guzmán me parece un tipo recto y decente pero que está formateado con la cabeza del ala progresista de los organismos multilaterales de crédito" y "medio que lo dejó en banda a Alberto (Fernández)".