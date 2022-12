Gracias al "dólar soja" el Banco Central compró ya más de US$800 millones

El saldo positivo de esta jornada se suma a los US$ 457 millones que la autoridad monetaria adquirió en la primera semana del dólar soja, a los US$ 236 millones que compró en la segunda y a los US$ 70 millones que sumó en la jornada de la víspera.

De esta forma, el total asciende a US$ 802 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $230 por dólar, con lo que apunta a recaudar unos US$ 3.000 millones hasta el 31 de diciembre.

El Banco Central tomó otra medida para tratar de proteger sus reservas. El Banco Central suma reservas con el dólar soja.

El programa, creado inicialmente mediante el decreto 576/2022 del 4 de septiembre último, estará vigente hasta fin de año y contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $200 que rigieron en la primera versión implementada.

"El dólar soja aportó hoy US$ 64 millones", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, al precisar el total liquidado por el sector agroexportador.