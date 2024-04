Guillermo Francos habló sobre la separación de Milei y Fátima Florez

“Me tomó por sorpresa la separación de Javier Milei. No sabía que esto iba a pasar, pero era un tema que estaba latente”, reveló el ministro del Interior, que dijo que habla mucho con el Presidente. “Me da pena porque ella le servía mucho a Javier de contención afectiva”, agregó sobre Flórez, a la que calificó como “una persona divina” y “una actriz muy talentosa con una actividad muy intensa”.

Francos aseguró que Milei “le tiene un enorme cariño y afecto a Fátima, y viceversa”. “Pero las tareas que tienen ambos, como lo expresaron en el comunicado, los limitan en la posibilidad de su relación. Son las cosas de la vida y de las relaciones de pareja que a veces uno entiende que tiene que cortar la relación”, sostuvo.

El Presidente comunicó la separación por redes

Desde Estados Unidos, donde desarrolla una gira política, comunicó su separación de la popular actriz -con quien se vió hace dos días en Miami-, a través de las redes sociales.

“Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa”, escribió Milei en X, ex Twitter.

Y agregó: “Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”.