Guillermo Francos opinó que el Estado no tiene que promover la homosexualidad

En ese contexto, el ministro advirtió sobre las limitaciones del Estado en cuanto a ejercer políticas de identidad de género, en línea con los postulados del Presidente.

En diálogo con Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos, el funcionario admitió que “hacer campaña promoviendo esto genera confusiones, sobre todo en los más jóvenes“. Y agregó: ”Que cada uno viva la vida de la manera que quiera, otra cosa es la promoción de esas situaciones de manera pública“.

Ante esta respuesta, el periodista le repreguntó: "¿promoción de qué, de la homosexualidad?“, a lo que el jefe de Ministros respondió: “Por ejemplo, digamos, son temas que … a ver, yo no objeto nada, no voy a decir la famosa frase ´Yo tengo un amigo´, no objeto la decisión que cada uno tome en su vida. No creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas“, dijo enfatizando nuevamente a que ”cada uno viva de la manera que quiera”.

Y ante una nueva pregunta de ¿en qué caso cree que el Estado haya promovido la homosexualidad? Francos se explayó: “Yo creo que ha habido montones de campañas, en distintos lugares, como campañas escolares, en la que se le ha permitido a los chicos, en situaciones de este tipo, en fin, yo creo que en eso el Estado no tiene que meterse, sí en el respeto a las decisiones y vida de cada uno”.

Y agregó: “De las puertas de la casa para adentro, cada uno puede hacer lo que le parezca pero, dentro de las obligaciones del Estado, que venga a promover actividades de esta naturaleza, me parece que no tienen que entrar”.

Consultado sobre disertación del presidente Javier Milei durante el Foro Económico Mundial de Davos, acotó: “Es un presidente que tiene ideas muy claras hacia donde debiera ir el mundo, en particular la Argentina, estoy convencido de que es un discurso que llama la atención en sectores del empresariado -que se reúne allí- y que no están acostumbrados a escuchar posiciones tan disruptivas con la política de los últimos 100 años. Argentina está marcando una diferencia y a mí me parece importante”.

Mientras que en referencia al concepto de “libertad” que el jefe de Estado argentino expuso en Suiza, Francos admitió que “lo que plantea Milei, con mucha claridad, es que la libertad está por encima de todo concepto“.

Y ejemplificó: ”El mundo en el siglo XIX tuvo la capacidad de multiplicar 20 veces el Producto Bruto por cada persona, cuando la población había ascendido seis veces“, destacando la confianza que le otorga Milei por ”dar clases de economía, citar autores y cuestionarlos como ningún otro economista que conocí“.

“Muchas cosas de las que usted nombra, Milei dice que se han mal usado, mal utilizado para contribuir a un Estado del tipo socialista que han terminado con un sistema próspero que fue el que tuvimos en la Argentina durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX y que, las ideas que usted ve del capitalismo, han servido para destruirlo", desarrolló.

Y apuntó: “Un Estado próspero no quiere decir que no se preocupe por los que tienen menos, o la violencia en general, como contra la mujer, y que no deba ser combatida por los medios estatales. Pero, un Estado socialista no tiene, ni siquiera, la justicia que pueda proteger los derechos de los ciudadanos, el Presidente está marcando la necesidad de un cambio de época, para construir un Estado diferente al que tenemos hoy”.

Cuando Tenembaum le consultó a Francos, acerca de cuál sería para él la definición de socialismo, el jefe de Gabinete respondió: “Socialista es todo aquel Estado que no permite el desarrollo del ser humano en función de la libertad individual y colectiva, pone trabas para el crecimiento y el desarrollo, para el uso de esa libertad”.