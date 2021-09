Guillermo Moreno auténtico: defendió a los barras de su partido

El partido de Moreno viene agitando la campaña con varios spots musicales y bizarros que se viralizan en cuestión de segundos en las redes sociales.

Guillermo Moreno - Lista 314 A

Moreno estuvo en el programa de Romina Manguel en A24 y mantuvo una discusión tensa con los periodistas Javier Calvo y Jairo Straccia.

Ante la consulta que le realizó Straccia sobre barrabravas en el INDEC, cuando el dirigente peronista era Secretario de Comercio Interior, Moreno se defendió: "Entre las cosas que se dicen y la verdad histórica hay una distancia enorme".

"¿No afilio a "Caverna" Godoy a su partido?", le repreguntó el periodista. "Pero sí, ¿qué problema hay que lo afilie?", reconoció Moreno.

"Usted tiene barrabravas en el partido y hace política apoyado en violentos", siguió Straccia. "La verdad que no, no se sustenta en la realidad. Vos lo decís porque quizás hay intereses ocultos para que digas eso. Lo que vos decís es falso", retrucó Guilermo Moreno.

"¿Usted se piensa que nosotros empezamos a hacer periodismo en este programa, Moreno?", lo cruzó Javier Calvo, luego de que el precandidato considerara falsas las acusaciones en su contra.

"Te voy a contestar si no me interrumpís cuando hablo; si no, no contesto", le respondió Moreno al periodista. "No te doy derecho a que me interrumpas cuando hablo", dijo.

"Irrespetuoso es usted que se dirige a nosotros como si estuviéramos ocultando algo, dando a entender además que somos coimeros", se indignó Calvo.

"Quizás, quizás sí", retrucó Moreno. A lo que Calvo sentenció: "No se con qué gente está acostumbrado a lidiar usted, pero no somos coimeros".