Guillermo Moreno: "Una asamblea legislativa debe cambiar el Gobierno"

"Nunca ha acontecido esto, es la primera vez que los sectores populares van a ser profundamente castigados por un Gobierno que vino a plantear el ideario peronista", dijo Moreno en declaraciones a radio La Red.

"Uno sabía que Alberto no era peronista, porque él dijo que era socialdemócrata, pero desde ahí se lo convocó al pueblo a que se lo vote y ahora lo están lastimando al pueblo", argumentó el exfuncionario.

"Me parece que la manera de resolver esto es con una asamblea legislativa que dentro de la ley y el orden cambie el Gobierno, y yo pretendo que se cambie hacia uno de sesgo peronista", propuso Moreno.

"(Los peronistas) son los únicos que están en condiciones de hacerse cargo del Gobierno; no lo van a hacer los rojo y blanco radicales, no lo van a hacer los amarillos porque no tienen ningún dirigente que esté en condiciones y con ganas de hacerse cargo de este desastre...", dijo. Y apuntó que sobre esa base se debe convocar "a todo el peronismo, desde (Miguel Ángel) Pichetto hasta Moreno".

Al ser consultado sobre si su propuesta no es desestabilizadora, Moreno lo negó, dijo que "es al revés", y puso como comparación nada menos que lo que sucedió con final del Gobierno de Fernando De la Rúa.

"Si De la Rúa hubiese renunciado en junio o julio de 2001, ¿hubiésemos padecido los 35 muertos que tuvimos y evitar ese fatídico diciembre?", preguntó.

Evitó hablar de una posibilidad de violencia social con muertos como hace 21 años pero dijo que "hay que evitar que la calle grite", y puso el foco en "honrar" el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como principal inconveniente, porque -según su opinión- se alcanzó "el peor acuerdo que podía hacer la Argentina".