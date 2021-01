Gustavo Posse descartó limitar la circulación nocturna

Posse señaló que por el momento "no habrá restricciones" en San Isidro, tras el decreto que firmó el gobierno nacional frente al aumento de casos de Covid-19. El jefe comunal valoró que la medida no sea de cumplimiento obligatorio para todo el país: "Está perfecto que se contemple la resolución local, ya que las restricciones no pueden ser generalizadas", sostuvo. "Se debe medir cómo es el grado de contagios en cada distrito y cómo está preparado su sistema de salud", señaló el mandatario sanisidrense.

Lo que se necesita es una fuerte concientización para que cada uno sea responsable y se cuide y cuide a los demás.

Si logramos esto, evitaremos restricciones que generen un mayor freno a la economía y un impacto en la salud mental de la gente.

También afirmó que seguirán trabajando en conjunto con Nación y Provincia y que le pedirá al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que "se sostenga la actividad económica y se cuiden los puestos de trabajo". Para evitar el avance de casos en el distrito, el jefe comunal indicó que el municipio intervendrá cuando haya "desmadre social" y que reforzará la campaña "Contagiá Responsabilidad" que se lleva adelante desde el inicio de la pandemia.

"Nos trajo muy buenos resultados sanitarios y seguiremos por ese camino de promover la responsabilidad individual y el cumplimiento de las medidas de cuidado", sostuvo. Para finalizar, enfatizó: "A los vecinos les digo que lo sigamos haciendo juntos y si hay responsabilidad social, se podrá continuar el funcionamiento total de la actividad y con el absoluto ejercicio de la libertad".