Guzmán arrancó su presentación destacando que "celebramos esta instancia y remarcamos la importancia de que se discuta en el parlamento un acuerdo entre el gobierno nacional y el staff del FMI en el contexto de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública en moneda extranjera".

Agregó que "la Argentina necesita tener la capacidad de evitar un shock desestabilizante que es el que constituiría no poder hacer frente a estos pagos programados", a la vez que resaltó que "hemos avanzado en una negociación con el staff del FMI, a efectos de construir condiciones que den lugar a un programa con los objetivos y, por otra parte, una acción geopolítica con los accionistas del FMI para construir condiciones financieras".

"Este esquema es diferente de lo que han sido los programas con el FMI, que se han enfocado en que el Estado constituía una molestia: en este acuerdo no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna reforma jubilatoria, no hay reformas que quiten derechos", sostuvo Guzmán.

"Desde lo macroeconómico hay tres grandes objetivos, los criterios de desempeño, que constituyen las principales medidas a la hora de evaluar el cumplimiento del Programa: acumulación de reservas internacionales, el sendero fiscal y el esquema monetario", amplió.

"En este contexto de incertidumbre global hay que poder tener la posibilidad de lidiar con distintas contingencias. En este último tramo de la negociación se enfocó en la cuestión de las contingencias y en la capacidad de lidiar con distintos escenarios", dijo, y recordó que "el programa incluye diez revisiones trimestrales. Cuando se completa cada revisión, se realiza un desembolso. Además, hay un desembolso inicial cuando se aprueba el programa".

¿Aumento de retenciones?

Desde que el viernes comenzó a circular el rumo de un eventual aumento de las retenciones, el sector agropecuario se mostró en alerta y salió a remarcar de manera enérgica su oposición a una eventual medida que supondría tensar la relación entre con el Gobierno.

Este lunes, el senador Alfredo De Angeli (Juntos), representante del campo le consultó directamente al ministro Guzmán si esto está en los planes y el funcionario le respondió: "No se está contemplando un aumento en los derechos de exportación de los granos: el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos".