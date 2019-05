"Hay un mensaje planteando volver a la primera etapa de Néstor Kirchner"

Por supuesto, hay un mensaje al peronismo, planteando volver a la primera etapa de Néstor Kirchner, cuando menos del lado de Mauricio Macri, se buscaba congregar a todos los sectores políticos. Y así tratar de superar la grieta.

Si vamos a lo que se quiere comparar históricamente, con el famoso eslógan "Campora al gobierno, Perón al poder", Perón no podía ser presidente porque había una cláusula que se lo impedía.

Cristina legalmente puede ser y pudiendo cede su lugar a otro candidato. Como mensaje estratégico es una novedad.

Se confirma que la centralidad política la sigue teniendo Cristina y actúa por sorpresa. Con el libro ocurrió lo mismo hace pocos días.

Marca el pulso de la política argentina. Obliga al oficialismo a resetear su estrategia electoral. Recuerden a Ricardo Cornejo diciendo que no era seguro que Macri sea candidato a presidente.

Esto potencia las especulaciones, no las tapa. El oficialismo tenía una campaña contra Cristina, bien parada en la grieta, pero le cambiaron todos los planes.

Tienen que reconfigurar lo que habían pensado: el miedo a la Cámpora, a ir a Venezuela porque parece que Alberto no confirmaría estos temores.

Sin duda se va a plantear que Cristina sea el polo de poder, las voces más impulsivas del oficialismo ya reaccionaron en ese sentido.

Pero en la mesa chica del macrismo no piensan alrededor de eso, con eso sólo no neutralizás la jugada. No sé si va a tener éxito pero en este presente reconfigura todo, sorprende. Obliga a resetear. Estamos hablando hoy algo que pensábamos ayer.

Se busca un acercamiento a otros sectores del PJ. Tiene lógica que Cristina sea la vice porque Alberto requiere apoyo de ella y ya debe salir a buscar sus votos.

No veo una gran modificación en las encuestas, los núcleos duros seguirán, el tema del impacto en los indecisos va a tardar semanas en catalizar, obliga a modificar conductas en el resto de los jugadores. Es el caso de Sergio Massa, a quien le facilita su llegada por un acuerdo. El propio Alberto venía trabajando para que esté adentro. Y así con otros.

