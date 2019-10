“Creo que el desembolso va a estar dentro de este año y la continuidad del programa con el FMI", aseguró durante su ponencia en un Seminario de Finanzas que organiza en el Malba.

Asimismo, destacó que una vez que se disipe la incertidumbre electoral, se verá cómo serán las perspectivas económicas durante los próximos años. En ese mismo encuentro, Matías Kulfas, referente político del Frente de Todos asguró que "la grieta es uno de los grandes obstáculos por lo tanto debemos generar consensos en el corto plazo para bajar la inflación y mecanismos para trabajar disensos”.

"La inflación es multicausal, por un lado está su propia inercia y también hay que analizar las pujas distributivas mal coordinadas. Hay que discutir la posibilidad de una mayor moderación en el traspaso a precios y un salario real que sea consistente y se pueda sostener a futuro”, explicó.

Más allá de la palabra de Kulfas, Lacunza hizo más referencia a los desembolsos del Fondo Monetario. “Hay una relación fluida con la Argentina, un diálogo permanente. Es cierto que no hay un desembolso. Pero que no haya hoy no quiere decir que no lo haya en el futuro. Una vez disipada la incertidumbre electoral, va a permitir vislumbrar las perspectivas de un programa económico en la Argentina", explicó.

En sintonía, Lacunza se mostró confiado hacia un futuro mandato: “el próximo mandato deberíamos aspirar a crecer un 3% anual. Si crecemos a ese ritmo, en 25 años somos el doble de ricos".

Por último respaldó la política del gobierno de Mauricio Macri al sostener que “había que arreglar las cosas”.

"No era posible crecer si al mismo tiempo teníamos que arreglar otras cosas. Ese vértice ya está resuelto. Habiendo construido esa plataforma de equilibrios, ahora viene una plataforma de despegue", afirmó.