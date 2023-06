Larreta visitó hoy la ciudad de Formosa en apoyo a la candidatura a gobernador por Juntos por el Cambio del diputado nacional Fernando Carbajal, de cara a las elecciones provinciales que se celebrarán este domingo.

"Vamos a ganar en Formosa como ganamos en Chaco y como ganamos en San Luis después de 40 años", expresó el alcalde porteño en declaraciones a la prensa.

Rodríguez Larreta.webp Horacio Rodríguez Larreta se mostró optimista con que Juntos gane en Formosa. Archivo.

Larreta consideró que en la provincia "no hay trabajo bueno, no hay proyectos, por eso trabajaremos junto a Fernando (Carbajal) en proyectos de inversión para que, no solo Formosa, sino todo el norte del país crezca".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Gerardo Morales sea su acompañante en la fórmula, Larreta contestó: "Morales es de primera y está dando una pelea muy firme con el cambio de la Constitución en Jujuy. Gerardo está muy firme y fue quien impulsó la detención de Milagro Sala, la enfrentó con mucha valentía", pero aclaró que "será quien surja del consenso".

En su cuenta de Twitter también se expresó sobre este tema con un mensaje acompañado de un video de los incidentes que cierra con: "Todo mi apoyo a Gerardo y a todos los jujeños de bien que quieren vivir mejor".

Embed Lo que está pasando en Jujuy es la muestra de lo que es capaz el kirchnerismo resistiéndose al cambio. De la mano de Milagro Sala salieron a romper toda la Legislatura Provincial donde se estaba aprobando una reforma constitucional decidida por la gente a través de sus… pic.twitter.com/h334QkIg6n — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 20, 2023

Por otra parte, sobre las primera medidas que tomará para el norte argentino en caso de ser electo presidente, dijo que se trabajará para "que haya proyectos de inversión"

"Hay que tomar miles de medidas, hay que mejorar la logística en el norte, tenemos problemas de conexión y de rutas", indicó y agregó: "Creo en el desarrollo, el subsidio tiene que existir pero tiene que ser por excepción".