Horacio Rosatti es el nuevo presidente de la Corte Suprema

La votación no contó con la participación de Ricardo Lorenzetti y se hizo de manera virtual para no dejar afuera a la doctora Elena Highton, que a los 78 años no asiste al palacio de Tribunales desde el inicio de la pandemia.

Lorenzetti argumentó que no podía asistir en virtud de estar participando en ese momento de otra actividad. Frente a su ausencia, Elena Highton de Nolasco pidió postergar el encuentro. Como no hicieron lugar a su planteo ella tampoco intervino en el acuerdo.

Rosatti fue formalmente propuesto para la Presidencia de la Corte por su par, Juan Carlos Maqueda y apoyado por el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, que queda como vicepresidente.

ADEMÁS:

El nuevo presidente del máximo tribunal de Justicia fue convencional constituyente en 1994. Antes de llegar a la Corte también fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Además integró el gobierno nacional como ministro de Justicia durante la Presidencia de Néstor Kirchner.

Cabe destacar que el ex presidente Mauricio Macri propuso a Rosatti para la Corte en diciembre de 2015 a través de un decreto de necesidad y urgencia, en el que también se propuso a Rosenkrantz, pero este año cuestionó su actuación en el tribunal y dijo incluso haberse arrepentido de su elección. Siguiendo el consejo de su asesor, Fabián Rodríguez Simón, Macri nombró de forma polémica a Rosatti y a Rosenkrantz “en comisión”. Después, los dos recibieron el aval del Senado.

Bajo la conducción de Rosatti, la Corte deberá entender en al menos una docena de causas sensibles para el poder político que se encuentra listas para dictar sentencia, entre ellas los expedientes por los casos Vialidad, Memorándum con Irán, Los Sauces, Cuadernos de la Corrupción, Ruta del Dinero K y Dólar Futuro.

La falta de unanimidad para designar al nuevo presidente podrían anticipar un escenario dividido en el tribunal, aunque habrá que esperar a que Rosatti asuma formalmente el cargo y establezca las pautas de funcionamiento del organismo.