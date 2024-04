Ignacio Torres: "Lo importante es la Ley de bases"

"Se está poniendo una sobreexpectativa sobre el Pacto de Mayo, que en realidad es simbólico, cuando lo importante es la Ley de Bases, que le da herramientas al gobierno para avanzar en algunas cuestiones que considera como prioridades", afirmó Torres en declaraciones radiales.

En este sentido, el mandatario provincial manifestó: "Si no hay Ley Bases es difícil llegar al 25". "Que se apruebe la norma no quiere decir que al otro día la Argentina va a cambiar radicalmente y va a haber bonanza económica", planteó

"Creo que se va a aprobar. Hay algún punto que genera algunas disidencias, como el caso de ganancias, pero el resto me parece que va a salir por amplia mayoría", señaló.

En tanto, Torres insistió con que el Ejecutivo debe avanzar en temas que también son prioritarios tanto para el Gobierno nacional como para las provincias.

"En paralelo, la gestión se tiene que garantizar. El mantenimiento de rutas, los medicamentos para los jubilados, un montón de funciones de gobierno que son importantes de sostener", consideró.

El gobernador chubutense se refirió además al pedido del fondo de inversión Buford Capital en la justicia de Nueva York respecto de que el Estado argentino entregue las acciones de YPF a cambio de una deuda de 16 mil millones de dólares.

"No sería estratégicamente inteligente acceder a esa negociación porque, de una empresa que vale 6 mil millones de dólares y que en poco tiempo puede triplicar el valor, me parece que hay que hacer todo el esfuerzo posible para no entrar en esa discusión", argumentó Torres.

En esa línea, el gobernador calificó como una "locura" que el Estado se desprenda de la principal compañía energética de Argentina.

"Hoy privatizar YPF sería una locura. Esto te lo admite hasta el propio presidente de la empresa. Más en un esquema de recuperación, tiene activos que son más que estratégicos", destacó.

En tanto, Torres agregó: "En el corto plazo se viene el boom de Vaca Muerta, estamos viendo que va camino a una recuperación importante y que podrá desprenderse de muchos pasivos".