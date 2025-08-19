Es buena para la vista, pero podría producir disfunción eréctil

Así lo revela una reciente investigación llevada a cabo por un grupo de científicos en China que develó que ese vegetal también podría impotencia sexual.

De acuerdo con el estudio, que fue publicado en la revista Archives of Medical Science, los hombres que consumen altos niveles de carotenoides, los cuales están presentes en la zanahoria, tienen al menos un 60 por ciento más de probabilidades de sufrir el mencionado trastorno.

A través del análisis de una base de datos, los investigadores chinos examinaron los cambios en el ADN masculino que podrían estar relacionados a distintos compuestos. Mientras que de todos ellos, solamente los carotenoides arrojaron una relación con la disfunción eréctil.

A pesar de la razón todavía no está clara, los autores de la publicación sugieren que una ingesta elevada de carotenos podría llegar a causar daños en el endotelio, un revestimiento interno de los vasos sanguíneos y linfáticos que es responsable de transportar distintas sustancias y señales en el cuerpo.

También podría complicar el mantenimiento de la fluidez sanguínea y el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos.

Alimentos no recomendados y otros para tener en cuenta

Los carotenos también se encuentran en otros alimentos de color anaranjado, como los son la batata, la calabaza, el durazno y el mango.

Mientras tanto, diversos productos vegetales pueden ayudar a combatir la disfunción eréctil, como son los frutos secos, las semillas de calabaza, las nueces, las granadas, la espinaca y las manzanas.