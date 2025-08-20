Cuál es la conspiración que habría detrás de la confesión de infidelidad de Gimena Accardi

"Me parece una mujer con unos ovarios increíbles, que me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque verla partida como la vi hoy no me da ninguna gracia y me pone triste”, agregó Vázquez, en una seudo conferencia de prensa que se dio en la puerta del teatro. Y, pocas horas después, se empezaron a conocer los detalles de otra infidelidad de la actriz al protagonista de Rocky, en el Lola Membrives.

“En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos viven ahora”, contaron el LAM, el programa de Ángel de Brito en las noches de América en donde revelaron que, al parecer, la traición que Gimena confesó públicamente no fue la única que le habría hecho a Nicolás.

“Lo voy a poner en estos términos: fueron un par de polvos. Pero lo que pasó es que este personaje no era del entorno de ellos, pero era una persona a la que Nico más o menos podía llegar y conocer. Obviamente, las cosas no trascendieron. Fue simplemente eso, un coqueteo, sexo, un par de veces, durante un par de meses, en un verano y Nico lo supo", amplió el conductor.

LA TEORÍA CONSPIRATIVA DETRÁS DE LA SEPARACIÓN

"Lo que están haciendo es un volantazo de común acuerdo... Porque bajaron las ventas (de las funciones teatrales) a pesar del escándalo y eso es poco usual", leyó Yanina Latorre en SQP, su periodístico en las tardes también de América, al leer un mensaje que le llegó con información a su teléfono celular.

nico-vazquez-gimena-accardi Gimena y Nicolás Vázquez estuvieron juntos 18 años.

"Convenía más decir que ella fue la infiel cuando yo sé, de primera mano, que el infiel es el. Nicolás la está pasando mal de verdad. bajó mucho de peso, la semana pasada suspendió funciones. A ella se la ve angustiada pero más entera. Yo sé lo dije un día: hay alguien que en su propia obra de teatro que lo odia", dijo Latorre, dejando entrever que esa es la persona que filtra "data" en contra de Vázquez.