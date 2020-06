Es por por la supuesta contratación irregular de empresas publicitarias ligadas a Cambiemos

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó a la ex vicepresidenta Gabriela MIchetti y al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros, por la supuesta contratación irregular de empresas publicitarias ligadas a Cambiemos durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri y por presuntas irregularidades en el manejo de la publicidad oficial.