Internaron al diputado "Toty" Flores por una neumonía bilateral

Según informó el legislador nacional en su cuenta de Twitter, la confirmación del cuadro se la dieron anoche, por lo que rápidamente se determinó su ingreso a un nosocomio para un monitoreo permanente de la evolución del cuadro.

"Anoche me diagnosticaron neumonía bilateral por Covid, por lo cual me encuentro internado. Si se preguntan si me vacuné, no lo hice, porque quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero. Agradezco a los médicos la atención y a los amigos por sus deseos de recuperación", expresó el dirigente oriundo del municipio bonaerense de La Matanza.

Embed Anoche me diagnosticaron neumonía bilateral por COVID, por lo cual me encuentro internado. Si se preguntan si me vacuné, no lo hice, porque quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero. Agradezco a los médicos la atención y a los amigos por sus deseos de recuperación. — Toty Flores (@TotyFlores) May 13, 2021

