Javier Milei acusó a un alto funcionario del FMI de actuar contra su gobierno

Además, el Presidente aseguró que el Banco Macro quiso provocar una corrida financiera para complicar el plan económico.

Sobre el presidente del Macro, Jorge Brito, enfatizó: "Si querés te contamos cómo fue la historia de cómo tu papá hizo crecer al banco".

Milei apuntó además muy duro contra el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, el chileno Rodrigo Valdés.

"No quieren que a la Argentina le vaya bien", dijo el mandatario, quien no obstante dijo tener buena relación con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

El presidente criticó al delegado del Fondo Monetario al sostener que "hubo complicidad del jefe de la misión del Fondo con el gobierno anterior para ocultar el balance del Banco Central".

Consultado sobre si esa declaración puede complicar la relación con el FMI, lanzó: "Se tiene que saber la verdad. El jefe de la misión del Fondo fue ministro de Economía de (Michelle) Bachelet, que causó un desastre en Chile y además es del Foro de San Pablo".

"¿Por qué le permitían todo a Massa? Porque el gobierno anterior era del Foro de San Pablo, era Grupo Puebla. Nosotros sobrecumplimos todo y todo el día están poniendo peros. Con el FMI teníamos un conjunto de metas, nosotros nos pusimos firmes y sobrecumplimos las nuestras. El FMI no es mi jefe, mi jefe es el pueblo argentino. Vaya a saber uno por qué el FMI nos pone a un Foro de San Pablo ahí adentro", disparó.

Tras los dichos de Luis Caputo sobre que "la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos" y que "el peso va a ser la moneda fuerte", Milei dio una entrevista por streaming con Alejandro Fantino.

Además, buscó llevar tranquilidad a los bonistas, al asegurar: "Nosotros pagamos como sea porque vivo todo el tiempo buscando el equilibrio financiero y te vas a dar cuenta de que soy solvente y se va a derrumbar la tasa de interés. Quiero que vean lo brutos que son. O son brutos o son mal intencionados".

Poniendo mucho énfasis en sus afirmaciones, y apelando a un lenguaje muy duro, al sostener que su gobierno le "rompió el culo a los que impulsaron la corrida bancaria", Milei se burló de algunos economistas, a los que tildó de "imbéciles", "econochantas" y "libertarados". Milei dijo que seguirá con la motosierra porque "siempre hay algo para recortar".

"La motosierra no para nunca. Siempre hay algo para cortar", enfatizó el Presidente.

Además, acusó a los economistas que lo critican: "Me están diciendo que yo les rompa el culo a los argentinos con inflación", disparó.

Milei dijo que "a los que dicen que ahora se caen las reservas, son unos brutos, lo que me están diciendo es que tengo que emitir dinero para comprar reservas y genere inflación".

Destacó, además, que "los dólares para pagar la deuda se compran con el superávit fiscal no con emisión monetaria del Banco Central, eso es lo que no entienden estos imbéciles".

Sobre la decisión del Banco Macro de vender los bonos con puts (seguros), dijo: "Le ganamos, mientras pusieron 2 billones de pesos, teníamos del otro lado 17 billones", y dijo: "Tomá, andá a buscarla al ángulo".

Sobre el Macro, sostuvo que les armó "una corrida. Es un banco con una alineación política. Están angustiados porque corrieron, intentaron sabotear al gobierno y les fue mal. No les creo nada".

"El día que hicieron eso, no nos informaron el viernes previo de la decisión. Ese lunes a la mañana hubo una reunión entre Caputo y Santiago Bausili con los bancos. Y había gente del Macro en esa reunión, mientras estaban ahí ejecutaron los puts a las 10 y media, ellos solos", señaló.

Milei dijo que con su política "no generamos una híper, no hicimos expropiaciones tipo plan Bonex, no fijamos los precios, ni el tipo de cambio".

Y aseguró que la expresidenta Cristina Kirchner no sabe de economía: "Los economistas que la rodean son bastante malos".