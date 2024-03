Javier Milei anunció que quiere privatizar el sistema carcelario

“Hay cárceles que están en medio de la ciudad, en terrenos de real state de mucho valor en términos inmobiliarios. Básicamente, estamos pensando en vender esas cárceles y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad alejadas de la ciudad. Eso está dentro del programa y estamos trabajando en incorporar cárceles privadas”, aseguró Milei.

En declaraciones a Radio Mitre, ejemplificó que cárceles podrían venderse por su alto valor en el mercado. Milei consideró como uno de los casos de los penales que podrían ponerse bajo venta son las instalaciones del Complejo Penitenciario Federal de Devoto, ubicado en el homónimo barrio porteño.

"Entendamos que no es un problema de hoy, es un problema que se generó con el narco socialismo, iniciado con Binner y con Bonfati. Poner socialistas en el Gobierno no es gratis. No sólo destruyen la economía, destruyen todo lo que tocan", agregó.

Milei, además, realizó un análisis sobre la escalada de violencia narco en Rosario: "Santa Fe es el tercer lugar de la Argentina donde tenemos mayor despliegue de fuerzas federales. Está actuando gendarmería nacional, prefectura naval argentina, policía de seguridad aeroportuaria, está la policía federal, además ampliamos las zonas de intensificación a ocho".

"Además, habilitamos al ejército a hacer tareas de asistencia y acabamos de armar una ley con el ministro Petri y la ministra Bullrich para ampliar las facultades que pueden tener las fuerzas armadas en el caso de narcoterrorismo. En caso de que amerite mi presencia en Rosario, yo voy a estar donde los argentinos lo necesiten", agregó.

Milei aseguró que su imagen "está por encima" de la que tenía cuando asumió

El presidente Javier Milei aseguró que su imagen en los primeros tres meses de gestión creció incluso por encima de lo que había cosechado tras su triunfo electoral. "Mi imagen está por encima de la que tenía cuando asumí como presidente", remarcó.

Según precisó acerca de cuando La Libertad Avanza asumió el Gobierno: "Solo el 20% de los argentinos creía que íbamos a estar mejor a los 6 meses, en enero fue de 30% y en febrero del 42%. Después del discurso en la Asamblea Legislativa saltó a 47%". "La gente la está viendo. El 70% de los argentinos está convencido de que vamos a bajar la inflación", subrayó en declaraciones radiales.

Consultado por su nivel de confrontación, Milei aseguró que cada discusión responde a "la batalla política, económica y cultural" que da, y agregó: "Abrimos un camino para que las provincias se llamaran a reflexión. No vamos a ceder el déficit cero".

El día después de que el INDEC reveló que durante el mes de febrero la inflación fue del 13,2%, el jefe de Estado calificó el número como "una tragedia", pero pidió "ponerlo en contexto". "Al recibir el Gobierno, la tasa de inflación diaria viajaba al 3.700% anual, en la segunda al 7.500% y, cuando uno toma el dato de inflación mayorista que fue del 54% en el mes de diciembre, anualizado es el 17.000%. Es la catástrofe que nos dejó el kirchnerismo", se justificó.

"Es el resultado de estar sincerando la situación. (Axel) Kicillof dice que siempre es evitable el ajuste, entonces seguíamos con déficit fiscal financiado por emisión monetaria. ¿Cómo íbamos a terminar?", planteó. Asimismo, sostuvo que la mayor carga del ajuste recae sobre "la casta" y dijo que prefiere "tener que soportar un poco más esta situación débil de actividad, pero evitar la hiperinflación".