Milei sigue sosteniendo que "el ajuste lo está pagando la casta"

“Cortamos con los beneficios de casta: los teléfonos celulares, los autos. Que parecen cosas chicas, pero cuando uno lo ve todo junto termina sumando”, dijo el presidente.

Aseguró, además, que se hizo un ajuste sobre todos los ministerios y que se eliminó el señoraje, que es la “emisión para financiar el déficit fiscal”.

“Llevamos a la mitad la cantidad de ministerios, secretarías y subsecretarías. Echamos a 50 mil empleados públicos, cortamos 10 mil contratos, bajamos 200 mil programas sociales al asignados, eliminamos las obras pública de cuajo, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. Hicimos un tremendo ajuste sobre la política”, aseveró.

Además, ratificó que el plan es cerrar el Banco Central, aunque aclaró que nunca dijo que lo iba a poder hacer rápidamente.

“Encontramos con un Banco Central que estaba literalmente quebrado. Hemos comprado 10 mil millones de dólares, estamos recomponiendo el balance del Banco Central. A pesar de la emisión para comprar dólares, a pesar de los pasivos remunerados, los pases, la contracción por Bopreal y por el fisco ha hecho que la base monetaria no cambie. Estamos haciendo un progama en el que vamos a pasar a un sistema de competencia de monedas, después enviamos la ley para prohibir la emisión monetaria y después avanzaremos en la eliminación del Banco Central. Todos los pasos que estamos dando es para que podamos abrir el cepo, avanzar a la competencia de monedas y cerrar el Banco Central”, detalló.

Al mismo tiempo, se refirió a los "consensos" en la política, y afirmó: "El consenso es un acuerdo entre políticos para robar a los argentinos de bien". La definición la realizó en medio de los acuerdos con los gobernadores para volver a tratar una Ley Bases reducida y de la necesidad de que se apruebe el DNU en el Congreso.

Sobre el tema, también alegó que ser "complentativo con los ladrones" y realizar consensos con ellos no es para él, pero sí para "un señor que manejaba todo de una manera particular en la Ciudad de Buenos Aires, no es mi estilo". La referencia fue una indirecta, luego confirmada por el conductor de Radio Mitre, hacia el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por último, Milei fue consultado por la situación de los jubilados, uno de los sectores que más han sufrido la pérdida del poder adquisitivo en los primeros tres meses de Gobierno libertario. Allí, el mandatario dijo que “es un problema histórico” de Argentina y que existe “como consecuencia de un sistema previsional diseñado como una estafa, eso es lo primero que hay que contarle a la gente”.

Además, insistió con que “el Gobierno anterior se fue con jubilaciones de 80 dólares y hoy, la mínima más el bono son 200 dólares”, y recordó que la nueva fórmula estaba incluida en la Ley bases de cuyo retiro responsabilizó a los “políticos que defienden sus intereses y no los de la gente”.