Javier Milei, crítico con el nuevo Gabinete

"El nuevo Gabinete es peor que el que había, que ya era malo", declaró Milei en diálogo con CNN Radio, y sostuvo que los enfrentamientos entre el presidente y su vice, Cristina Fernández de Kirchner que acarrearon estos cambios "pueden tener graves consecuencias institucionales".

"Lo que está haciendo Cristina es desligarse del fracaso de Alberto Fernández", señaló Milei e indicó que los casi 14 puntos que consiguió en las PASO lo "sorprendieron", al punto de que "si dijera otra cosa, sería un hipócrita".

"En el mundo, todos los oficialismos perdieron durante la pandemia. Por eso no es raro lo que pasó en nuestro país. Si a eso le sumás el vacunatorio VIP y el Olivosgate, la caída del oficialismo es más fuerte", enfatizó el dirigente libertario.

"Hay algo de voto bronca en la gente que me eligió", dijo y aventuró que si todo el liberalismo se encolumnara en su partido "dejaríamos al kirchnerismo en tercer lugar, además de ganarles en las urnas a otra expresión motorizada por el propio gobierno de la Ciudad".

"El revés del gobierno en las primarias fue muy extendido y llegó a las bases del poder. Perdió en la provincia de Buenos Aires, la base de sustentación política de Cristina Kirchner. Eso generó un enorme revuelo a partir de una situación de un presidente que estaba muy comprometido de cara a su futuro político y terminó convertido en un cadáver político", amplió el economista.

"El problema radica en el riesgo de la institucionalidad. La vicepresidenta se manifiesta. Te puede gustar o no, te puede parecer más o menos prolijo. Pero hay algo que es cierto: el poder existe y se ejerce; si no lo ejercés vos, lo va a ejercer otro. La Argentina tiene un sistema híper presidencialista. Si Alberto no ejerce el poder es un problema de Alberto, que no está llevando al país por una buen senda", afirmó Milei.

"Si miramos la economía, la Argentina tiene un desequilibrio monetario peor que previo al 'Rodrigazo'. Es decir, nuestra economía es un volcán a punto de hacer erupción. Si hacés lo que Cristina y el grupo de economistas que la rodea reclaman, será lo mismo que tirar nafta al fuego", dijo.

"Para que un ajuste sea exitoso y expansivo se precisa confianza. Y para ser creíble necesitás reputación. Como este gobierno carece de reputación, nada de lo que hace es creíble, no genera confianza y el ajuste va a ser doloroso", finalizó.