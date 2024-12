Javier Milei: "No se puede hacer lo que hizo la doctora Villarruel"

"No se puede hacer lo que hizo la doctora Villarruel. Argentina tiene un sistema republicano de Gobierno, el Poder Ejecutivo no se no se puede meter con el legislativo, ni viceversa. En el momento que yo entro de viaje se produce la acefalía y queda a cargo del Ejecutivo la vicepresidenta. Si ella preside la sesión del Congreso está trabajando en dos cargos y eso violenta la división de poderes", aseguró Milei en declaraciones a El Observador.

Embed @JMilei: “Villarruel estaba informada de mi viaje 48 hs antes de la sesión de ayer”, “la sesión es inválida” y “se podría hacer nuevamente”



@majulluis | #Majul1079

Miralo completo en https://t.co/xAyXHxulXs https://t.co/J4O5HOMhD9 pic.twitter.com/90La43ZrWh — El Observador 107.9 (@Observador1079) December 13, 2024

El mandatario señaló que la Escribanía General de la Nación "interactuó" con la secretaria de Villarruel y le notificó que el Presidente se iba a ausentar desde el jueves con motivo de su viaje a Italia para mantener un encuentro con la premier de ese país, Giorgia Meloni.

"El GDE donde se le comunica que yo voy a estar de viaje lo recibe el día martes. Es decir que estaba informada 48 horas antes de la sesión", manifestó.

Además, dijo que el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado el viaje al país Europeo "a eso de las 12 o 12.30". "Eso fue diseminado por todos los medios", recordó Milei.

Asimismo, el jefe de Estado relató que el escribano general de la Nación llamó a la vicepresidenta "insistentemente" sin obtener una respuesta, para luego tratar de comunicarse con la secretaria de Villarruel, que "tampoco contestaba".

El Senado expulsó este jueves a Kueider, detenido actualmente en Paraguay por llevar más 200 mil dólares sin declarar, en una sesión que de todos modos quedó envuelta en la polémica a raíz de que fue presidida por Villarruel en momentos en que la vicepresidenta debía estar a cargo del Poder Ejecutivo.

En otro tramo de la entrevista, reiteró públicamente su respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recientemente dio otra señal de distanciamiento del PRO y de acercamiento a La Libertad Avanza al afirmar en un discurso: “Yo quería dar un paso, y venía alguien que me frenaba... pero ahora no me frena nadie”. Esas palabras fueron destacadas por el mandatario: “Estaba amañatada. La gente que rodeaba a Macri vivía dinamitándole la gestión”, aseguró.

Lilia Lemoine vuelve atacar a Victoria Villarruel por la sesión donde se expulsó a Kueider

La diputada de la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a criticar a la vicepresidenta Victoria Villarruel por haber presidido la sesión especial del Senado donde se expulsó al legislador de Unidad Federal Edgardo Kueider.

La validez de esa sesión fue cuestionada este viernes en la Justicia por el legislador detenido en Paraguay, ya que Villarruel presidió la sesión, cuando había viajado el presidente Javier Milei a Italia, y debía reemplazarlo.

A través de la red social X, Lemoine, publicó "Yo me pregunto...tendría 400 empleados y NINGUNO le avisaría ï¿che, estás rompiendo el reglamento?ï".

También disparó al preguntarse: "¿Tendrán planes de un Gobierno paralelo en su mente alimentado por el ego, recursos estatales... y algún empresario dadivoso?".

Leimone escribió el tuit donde ilustra su nota con una nota de Infobae que informa sobre los Wasaps donde el Gobierno le comunica a Villarruel sobre el viaje de Milei y desde cuando tiene que asumir para reemplazar al mandatario.

El argumento esgrimido por Villarruel es que el escribano recién se presentó en el Senado a las 19 para hacer el traspaso de mando y a esa hora había terminado de la sesión.