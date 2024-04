Javier Milei también se diferenció de Benegas Lynch

Pese a descalificar la actitud del legislador, el mandatario cuestionó a la prensa y dijo que "además, fue "sacada de contexto".

Crítica a la periodista que entrevistó a Benegas Lynch

En declaraciones al medio Neura, Milei sostuvo que "es un error de Bertie de ir a ese lugar" a dar una nota con la periodista Romina Manguel en FM Milenium, a quien acusó de querer "destruir" a su espacio político.

“Hay periodistas que juegan para destruir, no tenés que ir a darle notas a esos tipos, porque no les interesa lo que pensás, les interesa hacerte una zancadilla”, consideró Milei, y continuó: “Eso los orcos lo entienden bien, pero los liberales no, porque somos libres pensadores”.

Las polémicas declaraciones

El diputado de la Libertad Avanza (LLA) Alberto "Bertie" Benegas Lynch afirmó este domingo que no cree en la obligatoriedad de la educación y cuestionó la injerencia que ejerce el Estado nacional sobre las familias. "Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor", lanzó el dirigente en declaraciones radiales.

En esa línea, el legislador, representante de la provincia de Buenos Aires, agregó: "Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad". (Nota: la obligatoriedad de la educación alcanza a la escolaridad primaria y secundaria)

"¿Como va a ser el Estado el que decide sobre el chico? A mi ni se me ocurre una cosa más invasiva", se preguntó y se respondió el legislador libertario que desembarcó en la Cámara de Diputado en diciembre pasado.