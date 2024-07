Javier Milei vio junto a Jair Bolsonaro la derrota de Brasil en la Copa América

Milei y Bolsonaro se encontraron para observar el cruce que terminó con amargura para los brasileños, tras la derrota por penales ante Uruguay. Ambos dirigentes mantienen una buena relación desde antes de la llegada al poder del libertario, que lleva adelante una relación tensa con el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Embed Así vieron Milei y Bolsonaro la definición por penales entre Brasil y Uruguay pic.twitter.com/y4jjMJZg46 — El Peluca Milei (@ElPelucaMilei) July 7, 2024

Este domingo, Milei será uno de los oradores principales de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en una nueva edición del evento que en febrero pasado protagonizó junto al exmandatario estadounidense Donald Trump. La cumbre tiene lugar el Balneario de Camboriú, en el estado brasileño de Santa Catarina.

Allí, Milei tiene previsto volver a reunirse con Bolsonaro. “La derecha, que está unida, saldrá aún más fuerte después de este evento”, aseguró ayer el exjefe de Estado brasileño, en la primera jornada del encuentro. “No existe satisfacción mayor para un político que andar por todas las regiones de Brasil y ser recibido de la misma manera”, agregó.

“Brasil es uno de los mejores países del mundo. Y simplemente, no somos primeros debido a las decisiones que a veces no tomamos. Pero el futuro está ahí. Cualquier sacrificio por nuestro país vale la pena”, remarcó Bolsonaro durante su exposición.

De acuerdo con su agenda, Milei se reunirá también con el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, y con empresarios de la Federación de Industrias de dicho estado, que integra una de las regiones de mayor desarrollo económico del país vecino.

Desde el círculo íntimo del jefe de Estado descartaron reuniones con integrantes del equipo de gobierno de Lula Da Silva, a quien Milei calificó de “corrupto” y “comunista”. “Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y que le dije comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, planteó el libertario, luego de que su par brasileño le exigiera disculpas por sus últimos dichos.

Luego del encuentro en Brasil, Milei volverá a la Argentina, donde el lunes por la noche protagonizará una vigilia en Tucumán y firmará el Pacto de Mayo junto a un grupo de gobernadores. Al día siguiente, en tanto, participará del Tedeum que se celebrará a las 9 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y por la tarde dará el presente en el desfile militar por Avenida del Libertador.