Jesús María: Victoria Villarruel fue ninguneada por Peteco Carabajal

La titular del Senado ingresó al sector de plateas cuando el grupo Los Carabajales brindaba un recital en el tradicional festival cordobés. Al ver que algunos de los asistentes se ponían de pie, el reconocido artista lanzó la fuerte frase contra Villarruel.

"No se paren, que no ha llegado nadie", fueron las palabras pronunciadas por Peteco, quien las repitió luego dos veces más. “Ahí nomás, que no ha llegado nadie”, insistió el artista en clara alusión a Villarruel. Más allá de la poco amistosa bienvenida del músico, la vicepresidenta saludó al público de Jesús María, sin percatarse de la situación.

rA8LeQLikdG11iXl.mp4

El desagradable momento se produjo cerca de las 23:00 horas, poco después de que terminó la doma y casi dos horas más tarde de lo programado. La transmisión oficial captó el instante en que ingresó Villarruel y comenzó a saludar al resto de los presentes.

Como era de esperarse, los dichos del popular músico de 67 años generaron mucha repercusión no solo en las redes sociales sino también entre los asistentes del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

ARCHI_1046981.jpg

Peteco Carbajal, un artista militante

En 2019, Peteco Carabajal había contado que era peronista-kirchnerista y en ese momento también aseguró que ninguna persona que se considera argentina podía votar a Mauricio Macri.

Retomó esa línea el año pasado cuando reveló que iba a optar por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, en las elecciones. “Yo soy peronista y lo voy a votar a Massa, y también voy a acompañar a un [Juan] Grabois, un [Leandro] Santoro, en todo lo que pueda. Trato de ser compañero de ellos y los voy a apoyar para el futuro también”, sostuvo en C5N el santiagueño, cuando sin embargo se quejó por la falta de propuestas de la campaña.