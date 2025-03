Jorge Macri a Patricia Bullrich: "Supongo que es del PRO..."

"Supongo que sí", dijo Jorge Macri cuando fue consultado sobre si la funcionaria integra el PRO -que lidera el expresidente Mauricio Macri- y agregó: "Estamos cerca de una elección, vamos a ver a que candidatos apoya". Además, señaló: "Si sos del PRO, apoyas candidatos del PRO".

La declaración del jefe de Gobierno de CABA se producen luego de que Bullrich lo acusara de utilizar la pelea entre la Ciudad y la Nación por el destino de los presos para sacar r'dito electoral.

"No quiero mezclar lo electoral, digo que es un tema riesgoso, tenemos detenidos donde no tienen que estar, las comisarías no son crceles", sostuvo Jorge Macri.

Jorge Macri con su primo Mauricio, cuya candidatura promueve.

La candidatura de Mauricio Macri

Camino a las elecciones legislativas, el alcalde porteÏo aseguró que Mauricio Macri "puede ser un gran candidato en octubre", y abrió la posibilidad de la competencia interna si su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, decide presentarse como anunció dentro del PRO.

Asimismo, insistió en la necesidad de cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza para vencer al gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. "No estamos poniendo en riesgo que Kicillof gane y se quede con ese asiento", aseguró.

"Esta elección define que sea por una lista de acuerdo o separada la mayor cantidad de diputados o senadores lleguen para ponerle un freno al kirchnerismo", planteó en declaraciones a La Nación +.

Por su parte, aÏadi½: "Se puede buscar un acuerdo si el Presidente tiene esa vocaci½n tan profunda lo llama a Mauricio Macri y seguro se ponen de acuerdo". El cruce con Bullrich por los presos en la Ciudad

Política de seguridad

En otro pasaje de la entrevista, Jorge Macri iremarcó que su administración está deteniendo "35% más de delincuentes que antes", y subrayó que los procesados deben ir al servicio penitenciario federal. "¿Tenemos que cambiarlo? sí, pero va a llevar un año", sostuvo.

"Hablamos, pero no estamos llegando a una solución", agregó respecto de la ministra de Seguridad, e ironiz½: "Ella en algún momento me dijo a mi que se me escapaban mis presos, con ese criterio qué hago, si detengo gente de provincia, ¿se los mando a Kicillof?".

Por último, destacó que retomó la obra del penal de Marcos Paz para liberar el de Devoto, y pidió no involucrar los temas de gestión a la disputa electoral. "No tenemos que meter en el medio de la gestión y menos del tema de seguridad ninguna chicana. No me gustó su respuesta planteando un motín y que solo pienso en la Ciudad", concluyó.