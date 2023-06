Juan Schiaretti: "Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio"

"Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio. Somos el peronismo antikirchnerista", aclaró el mandatario cordobés al hablar con los medios en la ciudad de Rio Cuarto, lugar donde encabezó el acto de inauguración de una obra pública. Al respecto, el postulante a suceder a Alberto Fernández consideró que promueve "una nueva alternativa política en en la que todos preserven su identidad, ir a elecciones y luego avanzar con un gobierno de unidad nacional" y agregó: "Para eso vengo trabajando desde hace dos meses".

En ese nueva "coalición de coaliciones", Schiaretti expresó que su aspiración es "participar en las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) con quienes piensan como yo", y mencionó entre ellos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR.

"La dirigencia política se está peleando como perros y gatos. Yo no pretendo armarle problemas a nadie", remarcó el gobernador de Córdoba y añadió que lo único que busca es un gobierno de unidad nacional para "dejar atrás años decadencia, de atraso y terminar con la maldita grieta". "De una vez por todas tenemos que avanzar en la cultura de la producción y el trabajo y para lograrlo hace falta un gobierno de unidad nacional, y ponerse de acuerdo en un programa en ese sentido", reiteró.

En Córdoba, la UCR local -al igual que el PRO y el Frente Cívico que lidera el candidato a gobernador Luis Juez (JxC)- rechazaron la incorporación de Schiaretti que promueve desde la mesa nacional de esa coalición el ala motorizada por el sector del PRO liderado por Rodríguez Larreta, por la Unión Cívica Radical (UCR) y por la Coalición Cívia (CC).

Luis Juez, contra la posibilidad de sumar a Schiaretti

El senador nacional del PRO y candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, habló nuevamente este martes sobre la propuesta de sumar a su coterráneo Juan Schiaretti a las filas de la coalición opositora. "Tengo una mezcla de desilusión, bronca y fastidio. Creen que desde el puerto te van a decir lo que tenés que hacer. Nosotros queremos terminar con el peronismo en Córdoba, por eso me molesta cuando desde Buenos Aires, con una calculadora, nos dan indicaciones", opinó en declaraciones a Radio Continental.

La posible incorporación del gobernador cordobés a JxC fue tratada el lunes por la Mesa Nacional del espacio opositor, pero no se llegó a un acuerdo y la decisión fue postergada para una reunión que hasta hora no tiene fecha de realización.

"Tengo un puñado de convicciones que no voy a dejar. No voy a ir hasta Jujuy para decirle a Morales que tiene que sumar a Milagro Sala (la dirigente social detenida en esa provincia desde 2016. Hay que ser respetuoso de las jurisdicciones. No acepto este atropello, apuntó el senador que se hizo presente en el encuentro, pese a no estar invitado, para mostrar su disconformidad con el posible desembarco en la coalición de quien es su principal rival en las elecciones que el próximo 25 de junio se realizarán en Córdoba.