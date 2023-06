Macri rechazó sumar a Schiaretti: "Esto pone en crisis a la coalición"

"No entiendo las decisiones que viene tomando (por Rodríguez Larreta), o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder", sostuvo Macri en declaraciones a Radio Mitre de Córdoba.

Y agregó: "Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: 'Somos el cambio o no somos nada".

Macri sostuvo que esta determinación del jefe de Gobierno porteño se basa a que las encuestas lo dan por debajo de Patricia Bullrich, de cara a las PASO del 13 de agosto.

"Esa es la sospecha que cada vez más gente tiene, si estás tranquilo en el camino que vas, no cambiás. Él se pone en ese lugar, entonces los de afuera dicen, ‘¿qué esta pasando?’. Él y Patricia (Bullrich) tienen que mostrar convicción, mucha conviccion de que están a la altura de realizar los cambios que necesita Argentina", remarcó.

Luego, argumentó: "Hay que animarse a romper el status quo, todo esto que se está hablando suena a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio y la vocación de renovación. No entiendo. Honestamente, debería volver a esa mesa que creamos hace 15 días, donde quedamos claramente que los dos responsables dentro del PRO iban a sentarse a resolver cada problema.. Tiene que sentarse él con Patricia y acordar qué modificaciones se quieren hacer, sobre todo cuando alguien quiere cambiar las reglas de juego, no pueden cambiarse reglas de juego unilateralmente".

Sobre el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de la "Ruta del Dinero K", el expresidente aseguró que el giro que tomó el fiscal Guillermo Marijuán "es incoherente" y lo sorprende.

"Nunca seguí las causas de Cristina, ni antes ni mucho menos ahora, tengo muchas cosas que me apasionan para hacer", señaló.

Juntos por el Cambio: sin acuerdo y a un cuarto intermedio por la llegada de Juan Schiaretti

Los dirigentes que lideran Juntos por el Cambio no lograron llegar a un acuerdo sobre el arribo de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, a la coalición opositora, en encuentro que tuvo lugar el lunes en la sede la Unión Cívica Radical (UCR).

Por su parte, Luis Juez, rival directo de Schiaretti en Córdoba, y Patricia Bullrich, precandidata a presidenta y adversaria de Larreta en el PRO, se oponen a la llegada de Schiaretti.

Por esta puja, y tras varias horas, se pasó a un cuarto intermedio sin fecha definida para tratar este y otros temas cruciales de cara a los próximos comicios.

Duras palabras de Luis Juez

El senador nacional y candidato de Juntos por el Cambio en Córdoba, Luis Juez, rechazó la eventual incorporación del gobernador de su provincia, Juan Schiaretti, al frente opositor y señaló que "no se puede hacer cualquier cosa".

"Nos perjudica, nos lastima, nos desorienta", resaltó Juez.

El cordobés arribó a la reunión de sorpresa y sin estar invitado, ya que solo asisten los presidentes de los cuatro partidos centrales de la coalición opositora.

"No vamos a tolerar de ninguna manera una incorporación que confunda al electorado en Córdoba", sostuvo el senador nacional en declaraciones a la prensa.