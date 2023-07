Luego escuchar a los representantes argentinos y a los de los demandantes, corresponderá a la jueza Loretta Preska tomar una decisión que se espera esté antes de octubre, pero se desconoce incluso el tiempo que se tomará para comunicarla.

En juego hay miles de millones de dólares, mientras que la acusación reclama hasta 16.000 millones, Argentina estima que -con base en un fallo anterior de la jueza- le correspondería abonar cerca de 5.000 millones, aunque el Gobierno ya adelantó que apelará cualquier decisión al respecto.

El caso se remonta a ocho años atrás y en él se dirimía la compensación que Argentina debe o no pagar a inversores de YPF que argumentan que se vieron afectados cuando el Estado expropió a la española Repsol el 51 % de las acciones de la petrolera y no hizo una oferta pública por el resto de títulos.

En nombre de Argentina, el abogado Robert Giuffra subrayó en su alegato final que una compensación de 16.000 millones de dólares "haría daño a muchas personas" en el país latinoamericano, especialmente por la compleja situación económica que vive.

Giuffra cargó además contra los demandantes, calificando a Burford Capital -una firma que financia litigios y que impulsó el proceso- como "especuladores" que pagaron un dinero por hacerse con derechos en esta disputa y que ahora buscan ganar enormes beneficios.

El pasado marzo, Preska ya falló contra Argentina, pero dejó pendiente determinar el monto que debía pagar, una cifra que ha centrado ahora los tres días de discusiones de eminente carácter técnico en un tribunal federal de Manhattan. Según la jueza, para determinar la cantidad es necesario precisar dos cosas: la fecha exacta en la que Argentina se hizo con el control de YPF y los intereses a pagar.

El abogado enviado por el Gobierno pidió este viernes a Preska que tome en cuenta la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la ley que permitió la expropiación, y no el 16 de abril, cuando el Ejecutivo emitió un primer decreto y que es la fecha por la que abogan los demandantes.

F2DL5AvaQAcJtq9.png

Qué dijo el presidente de YPF

El presidente de YPF, Pablo González, defendió la reestatización de la compañía que se concretó en 2012, sostuvo que si fuera necesario "volvería a votar" esa "gran decisión" y cuestionó la actitud de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, al señalar que la sentencia que está a punto de tomar es "absolutamente injusta".

González también criticó a dirigentes de la oposición, en particular al exministro de Economía Alfonso Prat Gay y comparó sus apreciaciones con "esos hinchas de un equipo de fútbol que festejan el gol del equipo adversario para que se vaya el técnico", al tiempo que advirtió que "el partido no terminó".

"Prat Gay utiliza mal la palabra 'valor', cuando habla de 'precio', que es 'n' cantidad de acciones, en el caso de YPF 393 millones, por el valor de la cotización bursátil, es una foto de ese día", explicó en declaraciones a Radio 10 y Futurock.

Al respecto, aclaró que "el valor de las petroleras se calcula por sus reservas", además de señalar que "el año pasado YPF tuvo ingresos por US$ 18.000 millones y gastos por US$ 13.000 millones, con un Ebitda (diferencia entre ingresos y gastos) de US$ 5.000 millones".

"Si el fallo va a ser de US$ 5.000 millones, se puede pagar con un Ebitda anual y quedan 150 años de reservas de gas", aseguró.