El episodio ocurrió después de que Morales visitó una escuela y fue interceptado por varias personas que tiraron piedras a los vehículos en los que se trasladaban las autoridades, según voceros de la Gobernación.

"Mandaron gente a agredir y no le tenemos miedo a los violentos", dijo Morales a la prensa local luego de lo ocurrido, mientras daba continuidad a su agenda con una visita posterior a otra escuela en la localidad aledaña de Libertador General San Martín.

El reclamo fue encabezado por organizaciones de Jujuy que protestaban por el aumento en la tarifa eléctrica y la disminución de beneficiarios de la tarifa social en la provincia. "A los violentos que quieren nada más que violencia y alterar, y van a agredir, les decimos que esa no es la manera, que la forma es el diálogo: la tolerancia que venimos trabajando durante estos cuatro años", exhortó. En un vídeo difundido en redes sociales, se ve que cerca de la escuela se manifestaba un grupo, en particular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); algunos intentaron acercarse a Morales cuando salía del edificio, pero fueron rápidamente alejados por personal policial, lo que dio paso a momentos de tensión.Respecto del reclamo, Morales dijo que "había mucha gente que no correspondía que esté con tarifa social" y pidió a "esos que mueven y que violentan" que "lo que tendrían que hacer es organizar a las familias y llevarlas a empadronarse" para seguir contando con el beneficio, según corresponda. La conducción nacional de la UCR expresó vía Twitter su "repudio a las agresiones que sufrió Morales cuando participaba de un acto oficial en una escuela" y señaló que "la violencia nunca es el camino, a pesar de que algunos inadaptados se resistan a entenderlo".

Por la misma vía, el Comité Provincia de Jujuy repudió "enérgicamente la agresión sufrida por Morales en su visita a Fraile Pintado", y advirtió que "estos violentos son los mismos que piden por la liberación de Milagro Sala y que retorne la impunidad a Jujuy; no es esta la democracia que tenemos que afianzar para poder crecer como Nación".En tanto, el designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, expresó en un tuit su "solidaridad con Morales y repudio a las agresiones que recibió".