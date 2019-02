La medida, aprobada por la legislatura, aclara que el sistema de salud continuará atendiendo a todas las personas que lo necesiten, pero implementará un seguro para aquellos extranjeros que no registren aportes impositivos en la provincia.

Morales había intentado varias veces aprobar este proyecto. Esta vez, logró sacar la normativa tras la situación que atravesó en Bolivia el músico jujeño Manuel Vilca, a quien le cobraron 122 mil pesos en un hospital público luego de un accidente por el cual debió estar internado 45 días en el país limítrofe.

ADEMÁS:

Felipe Solá quiere debatir sobre las tarifas con Juan Manuel Aranguren

Docentes porteños piden apertura de las paritarias

“Terminamos siendo los tontos del barrio. Acá no hay un planteo xenófobo. Yo soy nieto de bolivianos, no tengo nada contra ellos, pero en Bolivia no nos tratan bien. Nos cobran de todos y acá los atendemos gratis. Nosotros somos un pueblo muy generoso”, había dicho en ese momento Morales.

Embed Fundamento todo lo anterior en que Argentina tiene 2 millones de residentes bolivianos, mientras que Bolivia posee 30 mil residentes argentinos. Frente a esta desproporción, lo menos que pedimos al gobierno de @EvoEsPueblo es un trato recíproco e igualitario en salud. — Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) 6 de febrero de 2019

Sin embargo, existe la posibilidad que esta nueva ley no afecte a los bolivianos que residan en Jujuy, ya que actualmente los ministerios de Salud nacionales de Argentina y Bolivia se encuentran negociando un acuerdo binacional sobre la materia.