En uno de los departamentos, habita Rafaela Rubin y su actual pareja, el abogado Carlos Morales. Las fuentes indicaron que Morales posee un patrimonio millonario que incluye una residencia en un barrio cerrado de Tigre y un edificio de departamentos en construcción en la localidad bonaerense de Olivos.

A raíz de la queja de Beraldi, la intervención de la inmobiliaria Los Sauces, inició las acciones legales correspondientes para el desalojo de uno de los departamentos ubicados en Puerto Madero, que es alquilado por una empresa de Cristóbal López -y habitado por la pareja Rubín-Morales-, que hace cuatro años adeuda alquileres.

La intervención se justifica

La intervención de la inmobiliaria presentó un informe ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Número 5 en el que dejó constancia de la administración de ambos departamentos de Puerto Madero (ubicados en el edificio Madero Center), en el que indicó que uno no se había podido alquilar y que se había iniciado el desalojo del otro, ocupado por Rubin y Morales, debido a la cuantiosa deuda de alquileres impagos que sumaba más de 22 millones de pesos.

Los informantes destacaron que habida cuenta del patrimonio de Carlos Morales -uno de los habitantes del departamento- resultaba extraño que no pagara el alquiler, pero reconocieron que sí se venían abonando regularmente las expensas.

Carlos Morales y rafaela Rubin.jpg Carlos Morales y Rafaela Rubin, inquilinos del departamento de Madero Center de la intervenida inmobiliaria Los Sauces

Pedirían el pago de los alquileres vencidos a los ocupantes

"Nos encontramos frente a una situación compleja desde lo jurídico y lo personal -indicaron los voceros-. En ese departamento habita la ex pareja del titular de la firma que alquiló el inmueble y que le permitió quedarse allí", explicó. "Lo que no se comprende es que el señor Morales, pareja de la señora Rubin, no haya asumido el pago de la renta, toda vez que vivía allí y se había constituido en el hogar conyugal". "Por tal motivo -concluyeron- estamos estudiando la posibilidad de solicitarle el pago de la deuda de alquileres pendientes a Morales".

Madero Center es un complejo de edificios de oficinas y viviendas que se encuentra en Juana Manso 555, del barrio porteño de Puerto Madero que fue terminado en 2008

En el marco de una causa por presunto lavado de activos, la inmobiliaria Los Sauces fue intervenida en 2016. La medida fue prorrogada por el TOF. lo cual hizo más difícil la gestión con el consiguiente perjuicio económico para sus propietarios. Teniendo en cuenta que los bienes más valiosos de Los Sauces son los dos departamentos de Puerto Madero y que uno no pudo alquilarse y los inquilinos del otro no pagaron la renta durante años, el deterioro de la empresa intervenida por una causa que no avanza, es enorme, indicaron fuentes tribunalicias.