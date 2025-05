Kicillof apuntó contra Milei por la obra pública y negó un "baño de sangre" en la Provincia

“Son ridículos, no pasan en ningún lugar del mundo que asuma un gobierno y pare todas las obras”, dijo Kicillof este lunes en una conferencia de prensa junto a parte de su Gabinete. “Es una cosa absurda. Vamos a continuar estas obras con presupuesto propio, pero necesitamos que el Gobierno las transfiera. No podemos seguir con este abandono, esta desidia en materia de obras hídricas. Es una desgracia histórica y estructural para el país”, agregó.

“Vamos a ir con un reclamo con 10 obras públicas porque seguimos trabajando a pesar de las dificultades. También está el reclamo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de provincias que se apropia el Gobierno nacional de forma ilegal. Le vamos a reclamar que nos gire lo que corresponde por la emergencia, y corresponde que respondan y no se borren”, lanzó el mandatario.

En esta misma línea, el gobernador ratificó que su gestión fue “la que más avanzó en el dragado del río Salado en toda la historia”, y que la obra está parada en el cuarto tramo a la espera del accionar del Gobierno. “Hay una parte de la obra, vinculada con lo que ocurrió en la última lluvia, que le corresponde al gobierno nacional y que se neutralizó desde que llegó Milei”, dijo y acusó: “Tenemos la información, que esperamos sea falsa, de que el Gobierno nacional también va a parar definitivamente la obra. Nosotros concluimos nuestra parte con fondos propios y, a veces, con financiamiento internacional”.

“Hoy tenemos que vivir la desgracia de Milei, que se le metió en la cabeza que es mala la obra pública de obtuso que es. No termina las obras y así tenemos al pueblo bonaerense siendo testigo de una tragedia”, añadió.

Y resaltó: “La semana que viene esperamos que nos transfieran. Si no lo va a hacer, que lo transfiera. No sé qué perro tiene, pero es el de hortelano: no hace ni deja hacer. Estamos hartos, no podemos porque Milei no lo hace e impide que lo haga otro. Si quiere Milei, me junto con él y le explico para qué sirve la obra pública. No puedo prometer que lo vamos a terminar porque también nos saca los recursos, pero prefiero que nos transfiera la jurisdicción y ya veremos cómo nos arreglamos”.

Inseguridad en la mira

También Kicillof le dedicó unos minutos a las críticas que, en plena campaña, la oposición bonaerense hace sobre la situación relacionada a la inseguridad. “Si bajaron los homicidios en la Argentina, como bien marca (Patricia) Bullrich, eso inevitablemente implica que están bajando los homicidios en la provincia de Buenos Aires. Es matemáticamente imposible que suceda lo contrario”, planteó Kicillof durante una larga exposición sobre la cuestión.

Los dichos del gobernador hacen referencia al informe que presentó Bullrich, quien destacó “la baja de homicidios en el año 2024, la más baja que se registra desde que tenemos estadísticas, una tasa de 3,8, la mejor de América Latina, la más baja”. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Seguridad de Nación, en 2024 se registraron 1.803 víctimas de homicidios dolosos en todo el país, una baja de 12,7% respecto de 2023 para un total de 3,8 muertes por cada 100.000 habitantes, con 244 víctimas menos que el año anterior.

“A partir de ahora, el que diga que la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre va a tener que ir a hablar con Bullrich. Yo no voy a dejar pasar más que digan que la provincia es un baño de sangre. Es una maniobra espantosa”, dijo Kicillof.